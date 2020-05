Czy krzesełka do karmienia są bezpieczne? Są wyniki kontroli

W ostatnim kwartale minionego roku pracownicy Inspekcji Handlowej po raz kolejny ruszyli w Polskę, przyglądając się tym razem jakości wysokich krzesełek, które służą nam najczęściej przy karmieniu najmłodszych. Inspektorzy wzięli pod lupę 36 przedsiębiorców. W tej grupie znalazły się zarówno sklepy i hurtownie, jak i producent oraz importer. Czy możemy być spokojni o bezpieczeństwo maluchów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mbt_studio - Fotolia.com Czy krzesełka do karmienia są bezpieczne? Inspekcja Handlowa zakwestionowała oznakowanie około 40 proc. wysokich krzesełek dla dzieci.

Kupujesz krzesełko do karmienia?

Sprawdź, czy stoi ono stabilnie na podłodze, nie chybocze się i nie odchyla, a nogi są równe.

Upewnij się, że dziecko nie ma dostępu do mechanizmu umożliwiającego składanie i rozkładanie krzesełka.

Sprawdź, czy blokada siedziska w pozycji wysokiej w przypadku krzesełek z regulacją włącza się automatycznie.

Zwróć uwagę, czy nie ma ostrych krawędzi i wszystkie wystające elementy są zaokrąglone.

Jeśli krzesełko do karmienia ma kółka, to przynajmniej dwa z nich powinny dać się zablokować.

Zwróć uwagę na to, czy załączono instrukcje i informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania.

Na produkcie, opakowaniu lub w instrukcji powinna znajdować się nazwa i adres producenta – wiesz wtedy, kto odpowiada za jakość i bezpieczeństwo.

W przypadku wątpliwości w sklepie skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Zapoznaj się z instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji. Nie wyrzucaj jej.

Zawsze zapinaj system zabezpieczający.

Nie używaj krzesełka do karmienia, jeśli nie jest prawidłowo zmontowane lub jest uszkodzone.

Nie używaj krzesełka do karmienia, dopóki dziecko nie potrafi samodzielnie siedzieć.

Nie zostawiaj dziecka bez opieki.

Regularnie czyść krzesełko i kontroluj jego stan.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez UOKiK, badania kontrolne IH objęły swoim zasięgiem 113 partii produktów. Wątpliwości kontrolujących wzbudziło 46 z nich (40,71 proc.), z czego zaledwie 4 pochodziły z Polski.Dobrą wiadomością jest niewątpliwie fakt, że stwierdzone w krzesełkach do karmienia nieprawidłowości odnosiły się tylko i wyłącznie do oznakowania. W przypadku 32 partii chodziło o braki w instrukcjach użytkowania, w 10 partiach stwierdzono brak ostrzeżenia „Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki”. Pozostałe z uchybień to: brak instrukcji w języku polskim, brak polskich oznaczeń bezpośrednio na krzesełku, czy rozbieżne informacje na temat dopuszczalnej wagi dziecka.Nieprawidłowości wystąpiły u 21 przedsiębiorców. Już w trakcie kontroli wielu z nich je usunęło. Niektórzy wstrzymali sprzedaż do czasu poprawy oznakowania.