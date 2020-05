KE: pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za odwołany lot w czasie pandemii

Konsumenci mają prawo do zwrotu gotówki za odwołany lot - po raz kolejny podkreśliła Komisja Europejska, stawiając tym samym opór naciskom zarówno ze strony lobbystów, jak i niektórych krajów członkowskich. Przewoźnicy argumentowali, że oferowanie klientom voucherów pozwoli im na utrzymanie płynności finansowej. KE wprawdzie przyznała słuszność temu stanowisku, ale podkreśliła również, że miliony pasażerów nie powinny zostać pozostawione z voucherami, których wartość jest co najmniej dyskusyjna.

Presja środowiskowa

Z punktu widzenia konsumentów

“COVID-19 stwarza gigantyczną presję finansową na konsumentów. Ich prawo do zwrotu pieniędzy za odwołany lot jest ważne jak nigdy wcześniej. Mimo to jesteśmy świadkami niezliczonych przykładów linii lotniczych czy innych firm sprzedających usługi turystyczne, które ignorują to prawo i próbują zmusić swoich klientów do przyjęcia voucherów. Co więcej, klienci nie powinni być zobowiązani przez swoje rządy, aby zrzucać się razem z nimi na dofinansowanie branży lotniczej. Potrzebujemy rozwiązań, które będą chroniły zarówno branżę, jak i prawa konsumentów, bez których zaufanie do usług turystycznych i transportowych może zostać trwale obniżone”.

Vouchery nowej jakości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Voucher Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, vouchery powinny być zwrotne wraz z końcem ich daty ważności, jeżeli nie zostały wykorzystane, a ich ogólna wartość zwiększona poprzez dodatkowe środki pieniężne bądź dodanie dodatkowych usług.

Niektóre rekomendacje GIVT:

Data przydatności voucherów powinna być zwiększona przynajmniej do 12 miesięcy, tak jak sugeruje to Komisja, należy jednak wziąć również pod uwagę faktyczną datę wznowienia lotów przez daną linię bądź w danym państwie. System gwarancji państwa na wypadek bankructwa linii lotniczych. Szybka realizacja tego postulatu może być kluczowa dla powodzenia nowego podejścia do voucherów. Regulacja (EU) Nr 261/2004, najbardziej zaawansowane i pro-pasażerskie prawo na świecie, powinna być utrzymana i respektowana. Komisja Europejska powinna wypracować jasne wytyczne na wypadek przyszłych zdarzeń o podobnej skali, jak w przypadku COVID-19. Linie lotnicze, tak jak w przypadku Regulacji (EU) Nr 261/2004, powinny być zobowiązane do zapewnienia dokładnej i przejrzystej informacji dotyczącej ich polityki voucherowej. Klienci powinni mieć możliwość przekazywania voucherów innym osobom lub wykorzystania ich do zakupu innych usług. Brak elastyczności w polityce voucherowej jest jednym z największych braków w dotychczasowym podejściu i sprawia, że gotówka jest dużo atrakcyjniejszą formą zwrotu.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GIVT, niektóre kraje członkowskie (w tej grupie znalazły się również Niemcy i Polska) wezwały KE, aby ta zawiesiła konieczność zwrotu pieniędzy w sytuacji związanego z wybuchem pandemii odwołania lotu . Cała sprawa ma jednak znacznie szerszy kontekst i dotyka również hotelarstwa i turystyki, które również odczuwają bardzo dla nich bolesne skutki COVID-19.Na zorganizowanej 13 maja br. konferencji wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager przedstawiła oficjalne stanowisko, jakie zajęła w tej kwestii KE.Utrzymanie linii lotniczych przy życiu jest bez wątpienia bardzo ważnym przedsięwzięciem. Stawką są setki tysięcy miejsc pracy oraz fakt, że lotniska oraz linie są również elementami kluczowej infrastruktury, która pozwala obywatelom UE korzystać ze swojego prawa do wolności przemieszczania się.Jednakże nie można też zapominać o konsumentach. Różne organizacje zajmujące się prawami konsumentów zajmują w tej kwestii jasne stanowisko. Monique Goyens, dyrektor generalny BEUC (The European Consumer Organisation) w swoim oświadczeniu odniosła się do tematu:Zestaw nowych rekomendacji został faktycznie opublikowany już wczoraj i jest to dobra wiadomość dla pasażerów. Najważniejsza informacja to fakt, że prawo do zwrotu gotówki za odwołany lot na żądanie klienta pozostaje niezmienione. Z drugiej strony, rozpoznana została potrzeba, aby zwiększyć atrakcyjność oraz przystępność voucherów. Komisja zgadza się z przedstawicielami branży lotniczej, że może to pomóc w walce z problemami finansowymi linii, ale zarazem uważa, że drogą do osiągnięcia tego celu jest zwiększenie wartości jaką reprezentują vouchery zamiast zmuszać pasażerów do akceptowania ich w obecnej formie.Rekomendacje uwzględniają między innymi państwowe gwarancje zabezpieczające klientów przed bankructwem linii lotniczej wystawiającej voucher. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, vouchery powinny być zwrotne wraz z końcem ich daty ważności, jeżeli nie zostały wykorzystane, a ich ogólna wartość zwiększona poprzez dodatkowe środki pieniężne bądź dodanie dodatkowych usług.Tradycyjne vouchery są przypisane do konkretnego pasażera i nie mogą być przekazywane innym osobom, co jest jednym z największych ograniczeń w ich przydatności. Zgodnie z sugestią KE, taka możliwość powinna zostać dopuszczona bez żadnych dodatkowych kosztów. Co więcej, Komisja posuwa się nawet dalej mówiąc, że należy rozszerzyć wachlarz usług, za które takim voucherem można by zapłacić, włączając w to inne niż oryginalny przewoźnik firmy.Środowe oświadczenie Komisji Europejskiej to pierwszy krok w procesie zwiększania wartości i przystępności voucherów.