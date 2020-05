Szybka Gotówka pod lupą UOKiK. O czym pamiętać zaciągając chwilówki?

Do UOKiK napływają skargi na działalność spółki Szybka Gotówka. Z ich treści wynika, że przedsiębiorca zawyża opłaty i roluje pożyczki. Urząd wszczął już w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i ostrzega przy okazji, aby chwilówki zaciągać z dostatecznym rozmysłem.

Chcę zbadać działalność tego portalu i ustalić, czy zasady oferowania pożyczek, ich refinansowanie i windykacja należności nie prowadzą do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – mówi prezes UOKiK.



Chcesz skorzystać z chwilówki? Pamiętaj!

Koszt pożyczki to odsetki i pozostałe opłaty (np. za przygotowanie umowy, prowizję, ubezpieczenie).

8 proc. – tyle mogą wynieść obecnie odsetki maksymalne.

Limity określa kodeks cywilny. Jest to dwukrotność odsetek ustawowych (wyliczamy je, dodając 3,5 proc. do stopy referencyjnej NBP, która obecnie wynosi 0,5 proc.).

Pozaodsetkowe koszty też są ograniczone przepisami. Ostatnio w ramach tarczy antykryzysowej ich maksymalna wysokość została jeszcze zmniejszona i zależy od okresu pożyczki. Przykładowo dla produktów krótszych niż 30 dni limit wynosi 5 proc., a dla kredytu konsumenckiego na rok - 21 proc.

RRSO – to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli koszt kredytu określony w procentach w stosunku do kwoty, którą pożyczamy. Ułatwia porównanie ofert.

Formularz informacyjny – musisz go dostać od każdego pożyczkodawcy przed zawarciem umowy. Znajdziesz tam dane o kosztach zobowiązania, pobieranych opłatach.

14 dni - w tym czasie możesz odstąpić od umowy o kredyt konsumencki. Będziesz musiał oddać jednak odsetki za czas, w którym pieniądze były na twoim koncie.

W każdym momencie możesz wcześniej spłacić pożyczkę.

Instytucja finansowa musi się z tobą rozliczyć z pobranych opłat – dostaniesz zwrot proporcjonalnie do okresu, w którym wcześniej spłacisz dług.

Sprawdź, czy w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego widnieje firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy.

Szybka Gotówka to firma oferująca internetowe chwilówki. Z informacji napływających do UOKiK wynika, że metody jej postępowania wzbudziły zastrzeżenia konsumentów. W przesyłanych do Urzędu skargach wskazywano przede wszystkim na automatyczne refinansowanie chwilówki, jeśli nie została ona spłacona w umówionym terminie.W praktyce chodziło np. o sytuację, w której konsument nie spłacił na czas 1500 zł, a Szybka Gotówka kilkakrotnie i automatycznie rolowała jego dług, nie dając mu się przy tym zapoznać z postanowieniami umowy. W efekcie tego jego dług miał urosnąć do przeszło 11 tys. zł.Skargi konsumentów dotyczyły również pobierania zbyt wysokich opłat odsetkowych i pozaodsetkowych.UOKiK przypomina również, że rolowanie może stanowić jeden ze sposobów na ominięcie wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim regulacji odnośnie kosztów pożyczekTomasz Chróstny, prezes UOKiK podkreśla jednocześnie, że niedopuszczalne jest, aby firmy pożyczkowe wykorzystywały trudne położenie konsumentów potrzebujących pieniędzy. Każdorazowo są one bowiem zobowiązane do respektowania limitów wysokości pobieranych opłat i innych zasad ustalonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Z tego też względu postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie platformy Szybka Gotówka.