Portale randkowe odżywają w czasie pandemii. Na co uważać?

Zalecane nam pozostawanie w izolacji owocuje wzmożoną aktywnością użytkowników portali randkowych. Okazuje się jednak, że większy popyt na randki online oznacza niemal automatyczny wzrost ilości skarg na działalność prowadzoną przez tego rodzaju serwisy. Oto, co udało się zaobserwować Europejskiemu Centrum Konsumenckiemu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wybiegi stosują portale randkowe?

Czy automatyczne przedłużenie konta jest legalne?

Jak wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zawartej z serwisem randkowym?



Automatyczne przedłużenie konta – czytaj uważnie

WAŻNE: Samo usunięcie profilu nie prowadzi do wygaśnięcia subskrypcji!

Jak wygląda płatność?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Portale randkowe w czasie koronawirusa Pandemia sprawia, że zainteresowanie randkowaniem w sieci jest większe niż zazwyczaj

Czy portale informują i jak?

Przy podawaniu numeru karty kredytowej

W potwierdzeniu założenia konta

W regulaminie (czasami nawet w pierwszym zdaniu)

Wypowiedzenie umowy

Odstąpienie od umowy

Apele o pozostanie w domu ewidentnie sprzyjają aktywnościom, na które dotychczas nie mieliśmy czasu. Z badania zrealizowanego ostatnio przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii wynika, że czas pandemii sprzyja m.in. rozwijaniu hobby i nowych umiejętności, ćwiczeniom fizycznym, graniu w planszówki, czy medytacji.Wzrost ilości otrzymywanych przez Europejskie Centrum Konsumenckie transgranicznych skarg na portale randkowe (głównie z Niemiec i Luksemburga) pozwala wnioskować, że czas wolny sprzyja również randkom online. Na co warto być szczególnie wyczulonym, poszukując miłości? Jak podaje ECK, w marcu br. konsumenci uskarżali się przede wszystkim na to, że portale randkowe - niezmiennie zresztą - uciekają się do wybiegu, wskutek którego konto użytkownika jest automatycznie przedłużane.Większość portali randkowych stosuje mechanizm „automatycznego przedłużenia konta”. Oznacza to, że jeżeli klient nie prześle pisemnej rezygnacji, konto jest samoczynnie odnawiane, wówczas z karty nieświadomego użytkownika pobrana zostaje opłata członkowska.Przepisy prawa co do zasady nie wykluczają możliwości stosowania automatycznego przedłużenie konta. Informacja musi być jednak przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy (przed zaakceptowaniem regulaminu i założeniem konta).Portale randkowe zachęcają do zakupu członkostwa łudząc klientów atrakcyjnymi cenami – uwaga reklamy najczęściej dotyczą tylko miesiąca! Po tym czasie jeżeli nie wypowiesz umowy, zostanie ona przedłużana na kolejny miesiąc lub 3 miesiące. Wówczas z karty płatniczej konsumenta zostaje już pobrana standardowa opłata ok. 200 zł lub 300 zł. Umowa może zostać przedłużona nawet na 6 miesięcy. Wszystkie warianty uzależnione są od wybranego abonamentu – zwróć na to uwagę.W sytuacji wprowadzenia do systemu karty płatniczej lub kredytowej, system pobiera opłatę automatycznie. Jeżeli natomiast opłaciliśmy pierwsze członkostwo za pomocą przelewu bankowego lub na karcie nie posiadamy wystarczających środków, portal wysyła mailowe powiadomienie o obowiązku uregulowania płatności. Brak wpłaty skutkuje przekazaniem zadłużenia firmie windykacyjnej. Konsumenci wskazują, że wówczas kwoty do zapłaty są znacznie wyższe – mogą wahać się w granicach nawet 600 zł.Warto podkreślić, że randki online w większości wypadków informują konsumentów o przedłużeniu konta, często nawet w kilku widocznych miejscach:Dodatkowo niektóre portale w regulaminie oświadczają, że informują swoich klientów o przedłużeniu umowy mailowo, na krótko przed terminem wypowiedzenia. Z informacji otrzymanych od konsumentów wynika, że w tytuł maila z powiadomieniem zawiera inną informację, a sam komunikat znajduje się w ostatnim zdaniu wiadomości.Jeżeli chcesz uniknąć automatycznego przedłużenia konta wypowiedz umowę w terminie!Zgodnie z regulaminem wielu portali randkowych pisemne wypowiedzenie należy wysłać do 14 dni przed zakończeniem bieżącej umowy. Problemem może okazać się sposób rozwiązania umowy. Często bowiem okazuje się, że serwisy randkowe wymagają odręcznego podpisu posiadacza konta (można przesłać skan lub zdjęcie) oraz dostarczenia szczegółowych danych (login/ e-mail).Jeżeli umowa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorcy, konsument ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient skorzystał już z zakupionej usługi, czyli np. założył konto i sprawdził profile innych użytkowników bądź wymienił się z nimi wiadomościami. Wówczas ustawowe prawo do rozmyślenia sięi rezygnacji nie obowiązuje.