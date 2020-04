Tarcza Antykryzysowa 2. Jaka pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych koronawirusem?

Tarcza Antykryzysowa 2 wprowadziła kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie firm borykających się z następstwami wybuchu pandemii koronawirusa. Deloitte przygląda się, na jaką pomoc mogą liczyć obecnie firmy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zapisy zawiera Tarcza Antykryzysowa 2?

Na jakie wsparcie mogą liczyć mali, średni i duzi przedsiębiorcy?

Jakie warunki muszą spełnić ubiegający się o pomoc przedsiębiorcy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Warakorn - Fotolia.com Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Tarcza Antykryzysowa 2 wprowadziła kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie firm.

Na jakie wsparcie mogą liczyć najwięksi przedsiębiorcy?

pożyczek lub obligacji na poprawę płynności na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 mld PLN ,

, pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia, o wartości do 750 mln PLN ,

, instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) finansujących inwestycje o wartości do 1 mld PLN.

Warunki ubiegania się o pomoc – trudności wywołane koronawirusem

spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów,

w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów, nie otrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności ,

z tytułu sprzedaży , w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami ,

, pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia mogą być udzielone przedsiębiorstwom, które odnotowały gotówkową stratę na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu po 29 lutego 2020 r., odzwierciedloną w rachunku wyników lub prognozowany poziom zadłużenia wzrósł na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża stabilności finansowej i przedstawiono plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu.

Warunki ubiegania się o pomoc – formalne:

Beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),

(w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki), nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ,

albo nie zostało otwarte , przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców?

pokrycie kosztów działalności gospodarczej, z wyłączeniem finansowania nabycia (przejęcia) innego przedsiębiorcy,

przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,

25% pod warunkiem kontynuacji działalności,

25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży,

dodatkowo do 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Warunki ubiegania się o pomoc:

spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w wyniku koronawirusa,

w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w wyniku koronawirusa, Beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),

(w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki), nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ,

albo nie zostało otwarte , przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Wnioski o wsparcie będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków komercyjnych – ich lista umieszczona zostanie na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Zakłada się uruchomienie programu w kwietniu 2020 r.

Zmiany w Tarczy antykryzysowej

w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

dopuszczenie obniżenie wymiaru etatu do 20% (w miejsce obecnego zapisu zakładającego zmniejszenie wymiaru zatrudnienia o 20%),

(w miejsce obecnego zapisu zakładającego zmniejszenie wymiaru zatrudnienia o 20%), zniesienie obowiązku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu wypłaty dofinansowania przez okres odpowiadających okresowi objętemu wsparciem,

przez okres odpowiadających okresowi objętemu wsparciem, przyznawanie świadczeń począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (obecnie począwszy od dnia złożenia wniosku), przez 3 pełne miesiące,

(obecnie począwszy od dnia złożenia wniosku), przez 3 pełne miesiące, rozszerzenie grona podmiotów mogących ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS – przyznanie możliwości złożenia wniosku o umorzenie 50% składek płatnikom zgłaszającym na dzień 29 lutego 2020 r. maksymalnie 49 ubezpieczonych.

Rozwiązania wypracowane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2 ujrzały światło dzienne 8 kwietnia br. Jednocześnie rządzący zapewnili przedsiębiorców, że wprowadzane będą kolejne zmiany, które rozszerzać będą wsparcie dla dotkniętych kryzysem SARS-CoV-2 firm.Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, o obrotach powyżej 50 mln euro lub sumie bilansowej przekraczającej 43 mln euro mogą ubiegać się o wsparcie w formie:(jeśli nie dotyczą normalnej działalności i jest dopuszczalne na podstawie umowy z PFR),orazWsparcie w ramach programu(indywidualną lub w ramach programu). Jeśli wartość takiej pomocy będzie wyższa niż 200 000 euro,jako pomoc indywidualna dla danego przedsiębiorcy albo program pomocowy dla danego sektora/regionu.Wnioski można składać za pośrednictwem strony Polskiego Funduszu Rozwoju.Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 250 pracowników, o obrotach nie przekraczających 50 mln euro lub sumie bilansowej niższej, niż 43 mln euro będą mogli ubiegać się o wsparcie w formie, stanowiącejza rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia będzie uzależniona również od skali spadku obrotów w związku z koronawirusem.Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:Środki nie mogą być przeznaczone na rozliczenia z podmiotami powiązanymi - płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych.Możliwe będziena koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej wypłaty na następujących zasadach:W Sejmie trwają prace nad zmianami ustawy, w których zawarte są rozwiązania wspierające przedsiębiorców. Procedowane zmiany przepisów zakładają m.in.: