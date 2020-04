ZostańWDomu i przenieś biznes do sieci. Jak (legalnie) otworzyć sklep internetowy?

Koronawirus wywrócił do góry nogami wiele biznesów i życie prywatne każdego z nas. W czasie kryzysu, zamiast jak zazwyczaj się gromadzić, to dla dobra wszystkich powinniśmy zostać w domu i maksymalnie ograniczyć kontakty, aby zatrzymać fale zachorowań. Jednakże, dzięki nowym technologiom kontakt i prowadzenie biznesu nie zostały całkowicie zablokowane, a dla wielu może to być wręcz szansa dalszego rozwoju.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Przenieś biznes do sieci Tworząc biznes online pamiętaj o szanowaniu praw autorskich fotografów, grafików, programistów.

Tworząc biznes online pamiętaj o szanowaniu praw autorskich fotografów, grafików, programistów itp.

Od 1 czerwca 2020 r. wchodzi nowelizacja prawa konsumenckiego. Prócz konsumentów i przedsiębiorców zakupów będzie dokonywał nowy podmiot - przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie . Co to oznacza?Należy zmienić regulamin (m.in. wprowadzić nową definicje, zmienić zapisy o zwrotach i rękojmiach. Na stronie sklepu internetowego powinny znaleźć się dodatkowe informacje i check box ze zgodą.

Jeżeli prowadziłeś prężnie firmę ale przez pandemię jest to czasowo niemożliwe i teraz masz więcej czasu i znalazłeś usługę lub produkt do sprzedaży online albo chcesz usprawnić wcześniej zaniedbywany dział sprzedaży online, nie czekaj lecz pamiętaj, że kryzysy często stają się katalizatorem zmian, które decydują o przyszłym sukcesie. Poniżej dostaniesz garść wiedzy jak legalnie sprzedawać produkty i usługi w sieci.Co można sprzedawać w internecie? Obecnie popularna jest sprzedaż m.in.:Pamiętaj, że oprócz znalezienia dostawcy strony www/sklepu internetowego, bez względu czy wykonuje to freelancer czy firma, powinna zostać podpisana umowa o wykonanie strony/sklepu internetowego.Umowa powinna zawierać m.in.:Przedsiębiorca, który chce zwiększyć sprzedaż i wiarygodność w sieci, zamawia tzw. packshoty (zdjęcia produktów, zdjęcia mogą być też wykonywane 360) oraz sesje biznesów. Podejmując współpracę z fotografami, warto zwrócić uwagę, aby umowa zawierała m.in.:Podpisanie umowy z fotografem lub dostawcą strony/sklepu/platformy na piśmie jest warunkiem przeniesienia praw autorskich majątkowych.Zastanawiasz się jak zrobić packshoty lub sesje w dobie kwarantanny. Pamiętaj, że fotografowie na co dzień pracują zdalnie. Produkty do zdjęć możesz przesłać kurierem, a coś w rodzaju sesji np. przesyłając do obróbki już wcześniej wykonane zdjęcia.Najczęściej klienci kupują oczami, dlatego tak ważna jest atrakcyjna prezentacja produktów lub usług w internecie. Autor fotografii może z niego korzystać i nim rozporządzać, a zatem także wyrażać zgodę na jego użycie. Jeżeli chcemy skorzystać z cudzych zdjęć w internecie, generalna zasada mówi o tym, że należy zapytać autora o zgodę oraz zapłacić wynagrodzenie. Wyjątkiem od tej zasady są Licencje Creative Commons.Licencja Creative Commons (licencje otwarte). Przykładowo fotograf może upoważnić użytkowników do legalnego korzystania i modyfikowania, udostępnionych przez fotografa zdjęć, w sposób nieodpłatny. Fotograf ma kilka opcji do wyboru, gdzie określa granicę, swoich praw autorskich. Zdjęcia i inne utwory na licencji Creative Commons, znajdziesz w bazach/serwisach internetowych.Masz możliwość pobrania z najróżniejszych serwisów internetowych, udostępnione tam przez autorów, fotografie. Zdjęcia możesz pobrać odpłatnie lub nieodpłatnie. Pamiętaj, żeby za każdym sprawdzić na jakich zasadach możesz korzystać z danego zdjęcia.Powyższe zasady dotyczą tak samo opisów produktów i usług, artykułów czy też montażu filmików czy animacji.Jako dostawca usług lub produktów w sieci masz obowiązek informowania klientów o ich prawach i obowiązkach najpóźniej w chwili wejścia na stronę www usług online lub sklepu internetowego.Przedsiębiorca prowadzący usługi online/sklep internetowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały poinformować, na stronie i w regulaminie m.in. o:Informacje dla klienta powinna zostać przekazana na stronie www w zakładkach: Dostawa, Zwroty i reklamacje, Prywatność.