Co może przedsiębiorca w obliczu siły wyższej epidemii koronawirusa?

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, pandemie grypy mogą trwać miesiące, a nawet lata. Dotykają dużej części populacji, co powoduje znaczne obciążenie dla służby zdrowia i innych podstawowych usług, co z kolei może prowadzić do znacznych strat gospodarczych (www.euro.who.int). Co w tej sytuacji czeka przedsiębiorcę, którego działalność została zamknięta lub – co najmniej – poddana kwarantannie?

Zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia

Sytuacja prowadzących działalność gospodarczą

Co może przedsiębiorca?

Ale druga strona też może

Czy pracodawca może nie wypłacić pensji?

Trzecia strona medalu

Warto sprawdzić stan swoich zobowiązań