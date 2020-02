Pies na pokładzie. 10 zasad transportu zwierząt samolotem

Swoich domowych pupili coraz częściej traktujemy jak członków rodziny. Nie jest zatem zaskoczeniem, że chcemy, aby towarzyszyli nam również w podróżach. Pies w samolocie nie należy już do rzadkości, ale należy pamiętać, że przewóz zwierzaków podlega dość szczegółowym uregulowaniom, które mogą różnić się w zależności od tego, jaką linię lotniczą wybierzemy. GIVT przedstawia 10 zasad transportu zwierząt samolotem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy przewoźnicy pozwalają na transport zwierząt samolotem?

Jakie wymagania musi spełniać transporter do przewozu pupila?

Jak zadbać o zwierzaka w czasie podróży?



1. Pies przewodnik jest uprzywilejowany

wyposażenie psa asystującego w uprząż, posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, przeprowadzenie wymaganych szczepień weterynaryjnych zwierzęcia.

Pies asystujący to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia swojemu właścicielowi aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

2. Konieczna zgoda przewoźnika

3. Zgromadź potrzebne informacje

4. Sprawdź stan zdrowia pupila

5. Zadbaj o komplet dokumentów

6. Zapewnij odpowiedni transporter

7. Uprzedź linie lotnicze

8. Spakuj niezbędne przedmioty

9. ESA, czyli jak to się robi w USA

10. Odszkodowanie za odwołany lot – nie tylko dla ludzi

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej do podróży samolotem z psem asystującym konstytuuje artykuł 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest:Podobne uprawnienie przysługuje trenerowi psa szkolonego na asystującego. W tym przypadku konieczne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez podmiot upoważniony do prowadzenia tego rodzaju szkoleń.Jak czytamy w komunikacie GIVT, bez względu na linie lotnicze, pies przewodnik przewożony jest bezpłatnie, nie ma dla niego ograniczeń wagowych, jak również nie musi podróżować w transporterze lub klatce.W innych przypadkach, chcąc podróżować ze zwierzęciem, należy uzyskać zgodę przewoźnika. Przykładowo, popularne w Polsce tanie linie lotnicze takie, jak Wizz Air, Ryanair, czy easyJet nie zezwalają na przewóz zwierząt w swoich samolotach. Dotyczy to zarówno kabiny, jak i luku bagażowego. Wyjątek stanowi jedynie wyspecjalizowany pies przewodnik podróżujący z osobą niewidomą.Inne popularne linie pozwalają na transport zwierząt samolotem pod pewnymi warunkami i za określoną opłatą. Przykładowo, LOT zezwala na przewóz psa, kota lub tchórzofretki o wadze do 8 kg. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia – będzie ono umieszczone razem z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym.W przypadku lotów do Wielkiej Brytanii, ze względu na obwiązujące przepisy - transport zwierząt odbywa się wyłącznie drogą cargo.Lufthansa podchodzi do tematu podobnie, jednak stosuje specjalne wymagania w przypadku przewozu psów zaliczanych do ras niebezpiecznych.Maksymalna waga zwierzęcia podróżującego na pokładzie Air France to 6 kg. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych przewoźników, przykładowe z nich: Lufthansa, PLL LOT, Air France.Szczęśliwie dla miłośników zwierząt, koszt biletów dla futrzaka zwykle jest znacznie tańszy niż zwykły bilet, musimy mieć jednak na uwadze, że różni się w zależności od linii lotniczej.Po sprawdzeniu, że dana linia lotnicza umożliwia transport zwierząt samolotem, powinnyśmy zapoznać się z zasadami i kosztami takiego transportu.Przykładowo, odprawa pasażera podróżującego ze zwierzęciem trwa dłużej - na lotnisku powinien się on stawić minimum 3 godziny przed odlotem. Trzeba też odpowiednio wcześniej poinformować personel pokładowy o obecności zwierzęcia na pokładzie lub w luku. Ważna jest także znajomość przepisów kraju będącego celem podróży - przykładowo, USA wymaga 30-dniowej kwarantanny po szczepieniu na wściekliznę, a UK, Malta lub Finlandia – dodatkowego szczepienia przeciwko tasiemcom bąblowcowym (Echinococcus).Transport zwierząt samolotem jest możliwy wyłącznie w przypadku zdrowych zwierzaków, co potwierdza nie tylko książeczka szczepień i paszport, ale również osobista obserwacja. Lot jest dla zwierzęcia wydarzeniem niecodziennym i stresującym, dlatego należy mu go oszczędzić, gdy dodatkowo cierpi na jakieś schorzenie. Na wysokości kilku tysięcy metrów nawet pozornie niewinna infekcja może się rozwinąć i doprowadzić np. do zapalenia uszu. Pamiętaj o obcięciu zwierzakowi pazurków przed podróżą. W trosce o zdrowie pupila, korzystaj z lotów bezpośrednich. Zapytaj także, jak przebiega procedura podczas prześwietlania transportera Twojego zwierzaka, by uniknąć ewentualnych powikłań od promieniowania.- podróżowanie z krótkogłowymi zwierzętami, czyli takimi, które mają spłaszczone pyszczki (buldogi, mopsy i koty perskie), może być niebezpieczne, ponieważ ich krótkie kanały nosowe narażają je szczególnie na niedotlenienie i udar cieplny.Aktualna książeczka szczepień, paszport zwierzęcia (Europejski Paszport dla Zwierząt Domowych.), zaświadczenie od weterynarza wystawione odpowiednio wcześniej (potwierdzające dobry stan zdrowia, odrobaczenie i odkleszczenie) – to obowiązkowe dokumenty, które powinien posiadać pasażer decydujący się na transport zwierząt samolotem.Zwierzę musi także posiadać prawidłowo wszczepiony mikroczip, pozwalający je zidentyfikować (w przypadku zwierząt urodzonych przed 2011 r. dopuszczalny jest tatuaż), z kodem kreskowym zamieszczonym w książeczce szczepień. Brak dokumentu lub czipa może spowodować cofnięciem z odprawy i odmową przewozu. Wyposaż swojego zwierzaka w dodatkowe ID, w tym numery telefonów (może być przywieszka do obroży).Pies lub kot musi być przewożony w specjalnej, wentylowanej i wodoodpornej klatce o określonych rozmiarach (większość linii wymaga standardowych zgodnych z IATA), której waga również wpływa na cenę przewozu. Zwierzę może być przewożone w kabinie pasażerskiej pod warunkiem, że jego waga wraz z klatką nie przekroczy 8 kg (LOT, Lufthansa) lub 6 kg (Air France). Pojemnik musi być na tyle obszerny, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć w naturalnej pozycji. Większe zwierzęta muszą być umieszczone w specjalnej klatce w luku bagażowym, wyposażonej w jedzenie i picie, i wyłożonej chłonnym materiałem. Jeśli nastąpi konieczność umieszczenia tam pupila, należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że może ono być narażone na ekstremalne temperatury (wysokie lub niskie), słabą wentylację i nawet nieostrożne obchodzenie się z nim. Z tego powodu dodatkowo poproś linię lotniczą, aby obserwowała, jak zwierzę jest ładowane i rozładowywane. Powiadom personel pokładowy, że Twoje zwierzę podróżuje w luku bagażowym. Zamocuj na transporterze etykietę podróży ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu i miejscem, do którego lecisz.Biletu dla zwierzęcia nie kupisz przez Internet. W tym celu odpowiednio wcześniej musisz skontaktować się z przewoźnikiem. Ponadto, ze względu na komfort wszystkich pasażerów, linie lotnicze mogą zabrać na pokład ograniczoną liczbę zwierząt. Z tego powodu, chęć zabrania ze sobą pupila należy zgłosić jak najwcześniej - najpóźniej na 24 godziny po zarezerwowaniu biletu i minimum 48 godzin przed wylotem.Oprócz dokumentów, kagańca (na wszelki wypadek) i smyczy, pamiętaj o zapewnieniu zwierzęciu (bez względu na miejsce, gdzie podróżuje) jedzenia i wody na czas podróży. Zabierz jego ulubioną zabawkę, pachnący domem kocyk i kilka podkładów higienicznych. Pamiętaj o obróżce z identyfikatorem zawierającym kontakt do właściciela.Na trasach do i z USA (realizowanych również za pośrednictwem PLL LOT) możesz podróżować na pokładzie samolotu ze zwierzęciem, które jest dla ciebie wsparciem emocjonalnym w pokonaniu lęku przed lotem (tzw. ESA – Emotional Support Animal). Usługa ta jest bezpłatna, jednak podróżny musi zgłosić chęć przewozu czworonoga odpowiednio wcześniej oraz posiadać wydane przez lekarza psychiatrę zaświadczenie lekarskie o konieczności takiego wsparcia, ze względu na emocjonalną/psychiczną, związaną ze zdrowiem niepełnosprawność, z powodu której towarzystwo zwierzęcia na pokładzie jest pomocne. Dokument powinien być aktualny (nie starszy niż rok) i wystawiony przez lekarza zawodowo zajmującego się zdrowiem psychicznym, sprawującego opiekę nad pasażerem . Dla zwierzęcia trzeba również posiadać kaganiec. Szczegóły podróży w towarzystwie ESA znajdują się na stronach linii lotniczych.W lutym br. po raz pierwszy w historii lotnictwa odszkodowanie za odwołany lot otrzymał… pies. Jego właściciele planowali podróż duńskimi liniami czarterowymi DAT na trasie z Palermo do Lampedusy. Przewoźnik wyraził zgodę na przewóz psa, któremu wykupiono miejsce w kabinie. Z powodu odwołania lotu z przyczyn technicznych, pasażerom należało się odszkodowanie. Regulujące to rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004 nie precyzuje jednak, że pasażerem musi być wyłącznie człowiek. Powołując się na ten przepis, zarówno pies, jak i jego właściciele, otrzymali po 250 € odszkodowania.Warto więc pamiętać, że w przypadkach odwołania (na mniej niż 2 tygodnie przed planowanym startem), opóźnienia (powyżej 3 godzin) czy odmowy wejścia na pokład (z powodu overbookingu) pasażerowi może należeć się odszkodowanie za zakłócony lot, wynoszące nawet do 600 €.