Praca w Holandii coraz atrakcyjniejsza? Lepsze warunki dla pracowników z Polski

Praca w Holandii nie od dziś jest dla Polaków kusząca. Zainteresowanie nią wzrosło jeszcze bardziej, gdy okazało się, że Wielka Brytania może okazać się nieco mniej atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej niż dotychczas. Co więcej, w świetle najnowszych doniesień można spodziewać się, że do kraju tulipanów będzie chciała wyjechać jeszcze większa rzesza pracowników z Polski. Przemawiają za tym tamtejsze zmiany w prawie.

fot. Freesurf - Fotolia.com Holandia Na początku 2020 r. rząd Holandii wdrożył nową ustawę o zrównoważonym rynku pracy, która gwarantuje lepsze warunki dla 150 tys. polskich pracowników tymczasowych.

Jak informuje OTTO Work Force, od początku bieżącego roku w Holandii obowiązuje tzw. WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), czyli nowa nowa ustawa o zrównoważonym rynku pracy.Głównym celem, który przyświecał holenderskiemu ustawodawcy, było zminimalizowanie różnic pomiędzy umowami tymczasowymi a umowami stałymi. Nowe rozporządzenie przyczynia się do poprawy sytuacji pracowników zatrudnionych w oparciu o elastyczne umowy. Na jego mocy 150 tys. polskich pracowników tymczasowych może liczyć na lepsze niż dotychczas warunki zatrudnienia. Znowelizowane przepisy gwarantują większe bezpieczeństwo pracy oraz wyższe wynagrodzenia.Z punktu widzenia polskich migrantów zarobkowych szczególnie ważne są dwie zmiany - czytamy w komunikacie OTTO Work Force.Po pierwsze pracownicy po 12 miesiącach pracy otrzymają od pracodawcy umowę z gwarantowaną liczbą godzin. Do tej pory pracodawcy mogli przedłużyć elastyczne zatrudnienie bez ograniczeń. Po drugie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy dyżurnej będą musieli zostać poinformowani o grafiku pracy na minimum 4 dni przed wyznaczonym terminem. Kolejną istotną zmianą jest zapewnienie pracownikom wynagrodzenia zgodnie z zaplanowanym grafikiem dziennym, jeśli ich dyżur zostanie odwołany w ostatniej chwili. Holenderski rynek pracy wyróżniał się bardzo dużą elastycznością, która niosła wiele korzyści dla pracodawców, a niewiele gwarancji dla pracowników. Do tej pory pracownicy tymczasowi w Holandii nie mieli określonej stałej liczby godzin pracy, a pracodawca mógł w każdej chwili zrezygnować ze współpracy. Mimo tego, praca w Holandii już od lat nie traci na popularności, głównie ze względu na atrakcyjne warunki finansowe oferowane przez tamtejszych pracodawców. Obecnie mieszka tam ponad ćwierć miliona Polaków. Około 150 tys. z nich pracuje za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, a dzięki nowej ustawie zdecydowanie poprawia się bezpieczeństwo pracy i dochodów.W obliczu nowych regulacji praca w Holandii będzie pozostawać atrakcyjną opcją dla tych z nas, którzy planują wyjazd "za chlebem". Można się spodziewać, że ze względu na bardziej korzystne przepisy pracy i wynagrodzeń, zainteresowanie pracą tymczasową w tym kraju jeszcze wzrośnie.