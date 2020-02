IH skontrolowała naczynia żaroodporne. Miała wiele zastrzeżeń

W drugim kwartale minionego roku inspektorzy IH ponownie ruszyli w teren, przyglądając się tym razem jakości oferowanych Polakom naczyń żaroodpornych. Przeprowadzona kontrola dowiodła sporych nieprawidłowości - zakwestionowanych zostało aż 80 spośród 191 partii przebadanych produktów. Co wzbudziło najwięcej zastrzeżeń? O tym przeczytamy w najnowszym komunikacie UOKiK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com IH skontrolowała naczynia żaroodporne Inspekcja Handlowa sprawdziła blisko 200 partii naczyń żaroodpornych z ceramiki i szkła.

Kupujesz naczynia żaroodporne? Sprawdź, czy:

na produkcie lub opakowaniu jest podana maksymalna temperatura, w której można go używać,

jest dołączona instrukcja w języku polskim – powinny się w niej znaleźć m.in. informacje o maksymalnej temperaturze, tworzywie, z jakiego naczynie zastało wykonane, sposobie poprawnego użytkowania, sposobie konserwacji,

naczynie nie ma ostrych krawędzi czy zadziorów, którymi można się skaleczyć,

uchwyty można będzie trzymać np. przez rękawicę kuchenną, powinny być też wykonane z tworzywa, które jest odporne na wysokie temperatury i nie uwalnia w takich warunkach toksyn,

naczynie nie ma zbędnych zakamarków, żłobień i ozdób, które utrudnią jego czyszczenie.

Jak donosi UOKiK, badania kontrolne objęły 54 przedsiębiorców w 13 województwach. Pod lupę wzięto głównie sklepy i hurtownie, ale wśród kontrolowanych znalazło się również kilku producentów, importer oraz pierwszy dystrybutor.Największe zastrzeżenia kontrolujących wzbudziło oznakowanie - zakwestionowano je w przypadku 73 partii produktów. Inspektorzy IH wskazali między innymi na brak informacji o temperaturze, w której można używać naczynia, niekompletność, a także - w przypadku co trzeciego naczynia żaroodpornego - brak jakichkolwiek instrukcji. Warto podkreślić, że wszyscy badani przedsiębiorcy uzupełnili brakujące informacje, a spora część z nich zrobiła to jeszcze w trakcie kontroli.Niestety problematyczne okazało się nie tylko oznakowanie naczyń żaroodpornych, ale również ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. Próbki 19 partii naczyń żaroodpornych zostały zbadane w laboratorium. Okazało się, że aż 10 z nich, czyli ponad połowa, ma niewystarczającą odporność na wysokie temperatury. Podczas testów pękały w piecu nagrzanym do 180 st. C. Wszystkie zakwestionowane podczas badań laboratoryjnych partie zostały wycofane ze sprzedaży. Po kontroli UOKiK wszczął osiem postępowań administracyjnych. W dwóch pozostałych przypadkach trwają czynności wyjaśniające.