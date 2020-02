2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

Druga grupa inwalidzka, czyli umiarkowany stopień niepełnosprawności, to częściowa niezdolność do pracy lub zdolność do pracy w warunkach pracy chronionej, wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób. Z czym wiąże się zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika? Na jakie przywileje w pracy mogą liczyć osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Wyjaśniamy szczegółowo w tym artykule.

W Polsce od roku 1998 obowiązują trzy rodzaje niepełnosprawności: lekki stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności i znaczny stopień niepełnosprawności. Odpowiadają one III, II i I grupie inwalidzkiej, które orzekane były do roku 1997. Jakie są kryteria kwalifikacji do poszczególnych grup?Umiarkowany stopień niepełnosprawności wiąże się z szeregiem przywilejów w pracy. Są to:Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę. Czas pracy osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 35 godzin tygodniowo. Należy podkreślić, że krótszy czas pracy nie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia.Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób z niepełnosprawnością nie stosuje się:Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy.Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nabywają do niego prawo po przepracowaniu roku od dnia orzeczenia stopnia niepełnosprawności.W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się proporcjonalnie do czasu pracy.Pracownicy ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia pracy w celu:Wykonie badań, zabiegów leczniczych i usprawniających w czasie pracy jest możliwe, o ile nie można ich wykonać poza godzinami pracy. Nieobecność pracownika jest wówczas usprawiedliwiona i może trwać nawet cały dzień.Turnus rehabilitacyjny może trwać maksymalnie 21 dni, raz w roku. Pracownik z niepełnosprawnością powinien przedstawić pracodawcy uzyskany od lekarza wniosek o skierowanie na taki turnus. We wniosku określony jest rodzaj turnusu oraz czas jego trwania.Należy podkreślić, że pracownicy z niepełnosprawnością zwalniani z pracy w wyżej wymienionych celach, zachowują prawo do wynagrodzenia.Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie są szczególnie chronione przez prawo pracy przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dlatego pracodawca może zwolnić takiego pracownika np. z przyczyn ekonomicznych. Przyczyną wypowiedzenia nie może być jednak niepełnosprawność.Natomiast jeśli pracownik stracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany zorganizować odpowiednie stanowisko pracy w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.Pracodawca nie musi tworzyć takiego stanowiska, jeśli wypadek przy pracy powstał w wyniku naruszenia przez pracownika przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w stanie nietrzeźwości.