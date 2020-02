Brexit a prawa pasażerów linii lotniczych. Co się zmieni?

Brexit stał się faktem. Od 1 lutego bieżącego roku Wielka Brytania oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej. O następstwach tej decyzji mówi się bardzo wiele, głównie w kontekście przyszłej wymiany handlowej, ceł czy też swobody przepływu osób. Czy zmianie ulegną również prawa pasażerów podróżujących na Wyspy? To niewykluczone - czytamy w komunikacie opublikowanym przez GIVT.

Prawa pasażerów po wyjściu z UE

Na terenie Unii Europejskiej podstawowym aktem określającym prawa pasażerów linii lotniczych jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

British Airways i spółka zależna BA CityFlyer

Eastern Airways

Flybe

Jet2

Loganair

Virgin Atlantic Airways i Virgin Atlantic International

brytyjskie spółki zależne: EasyJet UK, Norwegian Air UK, Ryanair UK i Wizz Air UK

Do 31 stycznia bieżącego roku, a więc do chwili opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zarówno jej obywatele, jak i pasażerowie podróżujący do brytyjskich miast, mogli korzystać z uprawnień przyznanych im przez Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Przepisy tego aktu określają sytuacje, w których linie lotnicze są zobowiązane do zapłaty swoim pasażerom rekompensat związanych z zakłóceniami w ruchu lotniczym , a więc np. w razie, gdy lot jest opóźniony lub odwołany. Mówią również o przypadkach, w których przewoźnicy są zobowiązani zagwarantować swoim pasażerom żywność, napoje, zakwaterowanie, alternatywne loty bądź zwrot biletów.Powyższe przepisy, obowiązywać będą do 31 grudnia bieżącego roku, a więc do końca okresu przejściowego, podczas którego Wielka Brytania pozostanie praktycznie członkiem UE, a wszystkie loty do lub z Wielkiej Brytanii, lub liniami lotniczymi tam zarejestrowanymi będą traktowane tak samo, jak w każdym innym kraju, które przestrzegają przepisy rozporządzenia.Sytuacja nie powinna ulec zmianie również po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE - brytyjski konserwatywny rząd zobowiązał się bowiem do przestrzegania w prawie brytyjskim tych samych praw, które określone są w Rozporządzeniu Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004. Oznacza to, że Wielka Brytania działałaby jak inne kraje spoza UE, takie jak Szwajcaria i Islandia, i nadal utrzymywałaby to samo paneuropejskie ustawodawstwo.Co jednak w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia?Jeżeli umowa o prawach pasażerów linii lotniczych między Wielką Brytanią a UE nie zostanie zawarta przed 2021 r., potencjalnie zaistniałaby sytuacja, w której Wielka Brytania byłaby wyłączona z obowiązujących przepisów. Wpłynęłoby to w trybie natychmiastowym na wszystkie linie lotnicze zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, a więc na:Ponadto, każda z powyższych linii lotniczych latających do kraju UE nadal byłaby objęta tymi przepisami, jednak w sytuacji, gdy lot odbywałby się z UK do kraju UE, przewoźnik musiałby być zarejestrowany w UE. Przykład: Lot British Airways z Londynu do Nowego Jorku nie będzie objęty przepisami rozporządzenia, z racji, że British Airways nie będzie już dłużej linią zarejestrowaną w UE, a lotniska wylotu i przylotu nie będą znajdowały się na terytorium Unii. Wciąż jednak pozostaje niejasne, czy zatem spółki dominujące brytyjskich spółek zależnych, jak Ryanair UK lub Wizz Air UK, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.