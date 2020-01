Brexit: co dalej z ochroną własności intelektualnej?

Wielka Brytania formalnie opuści Unię Europejską już 31 stycznia 2020 r. o godzinie 23.00. Co to oznacza dla przedsiębiorców w kontekście ochrony własności intelektualnej? Sprawdź już teraz, jak przygotować się do zmian.

W obecnym stanie prawnym, dokonując zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w urzędzie EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) możemy uzyskać ochronę na całym obszarze Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Wielkiej Brytanii. Stan ten miał ulec zasadniczej zmianie z dniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Ustalono jednak, że co najmniej do końca 2020 r., w zakresie praw własności przemysłowej, nic się nie zmieni – nowe zgłoszenia unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, dokonane po 31 stycznia, będą nadal obejmowały obszar Wielkiej Brytanii - komentuje mec. Maciej Priebe, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy

fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Co z ochroną własności intelektualnej po Brexicie? System unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przestanie obowiązywać na terytorium UK dopiero z dniem zakończenia okresu przejściowego.

Wzrosną koszty utrzymywania ochrony praw IP

Jak się przygotować do zmian

Wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty nie oznacza całkowitego końca negocjacji z Unią, w tym negocjacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej na terytorium UK oraz EU. Co najmniej do 31 grudnia 2020 r. zostanie utrzymany „status quo”, jednak już teraz warto przygotować się do rzeczywistości biznesowej, która nastąpi po tym okresie.System unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przestanie obowiązywać na terytorium UK dopiero z dniem zakończenia okresu przejściowego. Jednocześnie w odniesieniu do chronionych unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, automatycznie zostaną utworzone ich „odpowiedniki” jako krajowe prawa w Wielkiej Brytanii. W zakresie nierozpatrzonych zgłoszeń, możliwe będzie rozpoczęcie równoległego postępowania przed brytyjskim urzędem UKIPO.Należy pamiętać, że w zakresie utrzymywania ochrony praw IP (np. znaków towarowych), po zakończeniu okresu przejściowego, konieczne będzie podejmowanie odrębnych działań przed urzędem EUIPO oraz brytyjskim UKIPO. W praktyce oznacza to realny wzrost kosztów utrzymywania ochrony. Dla przykładu, przedłużenie ochrony unijnego znaku towarowego w jednej klasie to koszt 850 EUR. W przypadku konieczności utrzymywania odrębnej ochrony na obszarze UK, koszt ten wzrośnie o ok. 200 GBP.Chociaż okres przejściowy potrwa co najmniej do końca 2020 r., warto już teraz podjąć decyzje co do strategii zarządzania prawami IP w przedsiębiorstwie. W szczególności należy rozważyć zgłoszenia w urzędzie EUIPO dodatkowych praw jeszcze w trakcie okresu przejściowego, aby skorzystać z automatycznego utworzenia prawa krajowego w UK. W przypadku postępowań, które nie zostaną zakończone przed końcem okresu przejściowego, należy pamiętać o konieczności podjęcia odrębnych działań na obszarze Wielkiej Brytanii.Zmiany, które nastąpią, będą miały znaczący wpływ na przedsiębiorców. Niedopełnienie formalności lub niepodjęcie określonych działań może skutkować wygaśnięciem praw lub całkowitym brakiem ich uzyskania na UK.