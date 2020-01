Tanie linie lotnicze a prawa pasażerów

Tanie linie lotnicze sprawiły, że świat nie ma już dla nas granic. I wprawdzie oferują one niższy komfort podróżowania niż duzi przewoźnicy, to jednak nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony pasażerów. Niedogodności związane z podróżowaniem low costami wynagradzają podróżującym niskie ceny i atrakcyjna oraz rozbudowana siatka połączeń. GIVT przypomina, że w razie odwołania lub opóźnienia lotu bądź też odmowy wejścia na pokład klientom tanich przewoźników przysługuje odszkodowanie. Oto, jak w takich przypadkach prezentują się prawa pasażera.

- Prawa pasażerów powinny być przestrzegane bez względu na charakter linii, którą podróżują. Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004 regulujące wypłaty odszkodowań, obejmuje wszystkich przewoźników, w tym lowcostowych. Poszczególne linie różnią się jednak podejściem do terminu realizacji roszczeń klientów. Z naszego doświadczenia i przytoczonych danych wynika, że niektóre linie - w szczególności tanie, wypłacają odszkodowania dopiero po skierowaniu spraw na ścieżkę sądową. Po dwóch latach naszych doświadczeń w prowadzeniu postępowań sądowych, wiemy, jak wygrać z liniami lotniczymi działającymi w całej Europie. – mówi Kamila Szczygieł, adwokat współpracujący z GIVT.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Zakłócony lot – co robić, a czego nie?

zatrzymaj potwierdzenie rezerwacji, bilet, kartę pokładową

poznaj przyczynę zakłócenia lotu

jeśli lot został odwołany, proś przewoźnika o zapewnienie posiłków, napojów i noclegu w hotelu

nie podpisuj dokumentów, na mocy których tracisz prawo do odszkodowania np. w zamian za vouchery lub zniżki na kolejny lot

jeśli lot jest opóźniony o 5 godzin, żądaj zwrotu kosztów biletu

w przypadku odmowy wejścia na pokład, żądaj alternatywnego lotu i rekompensaty finansowej

nie wyrzucaj paragonów zakupu niezbędnych rzeczy, napojów i posiłków.

Dane Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) wskazują, że tanie linie lotnicze posiadają obecnie około 30% udziału w globalnym rynku. To dwukrotnie więcej niż przed 15 laty. Jeżeli jednak przyjrzeć się zestawieniu najlepszych przewoźników na świecie (wg Skytrax), to okaże się, że na próżno w nim szukać tanich linii. Tym ostatnim poświęcone jest zupełnie osobne zestawienie, w którym wygrywają AirAsia, EasyJet i Norwegian.W Polsce najpopularniejszym przewoźnikiem jest Ryanair. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego wskazują, że w pierwszej połowie minionego roku ten przewoźnik odpowiadał za przewóz niemal 30% ogółu pasażerów (co stanowi 51,4% wszystkich tanich połączeń lotniczych), wyprzedzając drugiego największego przewoźnika PLL LOT, oraz plasującą się na trzecim miejscu linię Wizzair.Pomimo swojej popularności Ryanair znajduje się daleko poza czołówką dobrych tanich linii lotniczych na świecie. Ma na to wpływ m.in. duża liczba skarg pasażerów. O jakich prawach powinni pamiętać podczas podróży tanimi liniami?O odszkodowanie pasażer może się starać w przypadku zakłóconego (opóźnionego powyżej 3 godzin lub odwołanego poniżej 14 dni od daty wylotu) połączenia, a także odmowy wejścia na pokład, spowodowanej przepełnieniem samolotu (tzw. overbooking). W celu zgłoszenia roszczenia, pasażer powinien zgromadzić informacje odnośnie daty i numeru lotu, nazwy linii lotniczej, lotniska wylotu, oraz lotniska przylotu. Potrzebny będzie również dokument tożsamości oraz dane współpasażera.Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, regulującym prawa pasażerów linii lotniczych, maksymalna kwota odszkodowania dla pasażera za opóźniony lub odwołany lot może wynosić nawet 600 euro. Zależy ona jednak od odległości lotu i destynacji:Gdy doszło do znacznego opóźnienia lub odwołania lotu, warto wiedzieć jak się zachować, by zadbać o własny komfort, jednocześnie nie tracąc prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalecenia w tej sytuacji: