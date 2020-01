Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Jaka różnica?

Upoważnienie i pełnomocnictwo to terminy które w potocznej polszczyźnie bywają traktowane jako synonimy. W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy jednak pierwszego z nich - mowa jest w nim jedynie o pełnomocnictwie. Jaka jest zatem różnica między tymi dwoma pojęciami? Czy można rozumieć je i stosować zamiennie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest to działanie przez inną osobę polegające na tym, że wyrażamy zgodę, aby osoba trzecia dokonywała za nas określonych czynności.

– Gdy nasz przedstawiciel ma np. wynegocjować warunki spłaty zadłużenia z firmą windykacyjną i zawrzeć ugodę, która będzie nakładała na nas konkretne obowiązki w postaci spłaty comiesięcznych rat, potrzebne jest do tego pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które będzie jasno wskazywać, że nasz pełnomocnik może taką ugodę zawrzeć. Zastosowanie jednak samego zwrotu pełnomocnictwo bez określenia jego rodzaju nie stanowi żadnego problemu, ponieważ o rodzaju pełnomocnictwa decyduje jego treść, która określa co może zrobić nasz pełnomocnik - wyjaśnia Justyna Koziatek-Mielewczyk z Ultimo.

dane osobowe pełnomocnika oraz mocodawcy – imiona, nazwiska, numery PESEL, ewentualnie numery dowodów osobistych oraz adresy; wyraźny tytuł – tj. „Pełnomocnictwo”; zapis konkretnego zakresu udzielanego osobie trzeciej pozwolenia na podejmowanie czynności lub decyzji – powinno się określić wyraźnie cel udzielenia pełnomocnictwa; czytelny podpis mocodawcy; miejscowość i datę sporządzenia dokumentu oraz, jeśli pełnomocnictwo ma czasowy charakter, termin obowiązywania oświadczenia woli.

Pełnomocnictwo w biznesie

– Na mocy takiego pełnomocnictwa firma windykacyjna może prowadzić działania windykacyjne, ustalać nowe warunki spłaty zobowiązania oraz zawrzeć z klientem ugodę, w imieniu wierzyciela. Wszystkie te działania mają prowadzić do dogadania się z osobą zadłużoną. Właśnie dlatego osoby, które mają problemy ze spłatą swojego zobowiązania, nie powinny unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Szczera rozmowa z pełnomocnikiem wierzyciela zaowocuje rozłożeniem długu na raty dostosowane do możliwości finansowych Klienta – wyjaśnia ekspert Ultimo.

Obecny porządek prawny pozwala, aby w imieniu zainteresowanego występowała osoba trzecia, na przykład członek rodziny lub pełnomocnik. Do podejmowania określonych czynności (pobranie pieniędzy, występowanie w sądzie lub przed urzędami), potrzebne jest jednak stosowne pełnomocnictwo . To właśnie ono stanowi podstawę działania w imieniu drugiej osoby. W języku potocznym funkcjonuje także pojęcie "upoważnienia" kogoś do określonych czynności, ale już Kodeks cywilny posługuje się jedynie pierwszym z wymienionych terminów, rozumiejąc pełnomocnictwo jako działanie przez inną osobę polegające na tym, że wyrażamy zgodę, aby osoba trzecia dokonywała za nas określonych czynności. W rozumieniu obowiązujących przepisów funkcjonujące w języku potocznym "upoważnienie" nie jest zatem niczym innym, niż właśnie pełnomocnictwem.Prawidłowo udzielone pełnomocnictwo powinno przybrać formę pisemną. Zaleca się, aby zawierało:Z pełnomocnictw korzystają nie tylko osoby prywatne, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje. Jedną z branż, w której bardzo często stosowane są pełnomocnictwa, jest zarządzanie wierzytelnościami . Firmy windykacyjne, działające w imieniu wierzyciela, funkcjonują najczęściej na podstawie najszerszych uprawnień, a więc tych, które daje pełnomocnictwo ogólne.W przypadku firmy, która podejmuje działania na mocy udzielonego pełnomocnictwa, zawsze możemy poprosić jej pracownika o okazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia konkretnych działań. Dzięki temu, zyskujemy pewność, że podejmujemy współpracę z właściwym podmiotem