Europejskie Centrum Konsumenckie sprawdziło jak wygląda geoblokowanie w praktyce. W roli tajemniczego klienta eksperci ECK odwiedzili 200 sklepów. Czy sprzedawcy pozwalają robić zakupy klientom z innego kraju UE?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Jak wygląda geoblokowanie w praktyce? Podstawowym problemem uniemożliwiającym zawarcie umowy przez stronę internetową e-sklepu są formularze kontaktowe.

Jeżeli chcemy odebrać towar osobiście, a nie posiadamy adresu zamieszkania w danym kraju, sprzedawcy sugerują, aby wpisać nieprawdziwe lub fikcyjne dane adresowe;

w wielu polskich e-sklepach należy podać dane dostawy, pomimo wyboru opcji odbioru osobistego lub w paczkomacie;

wiele e-sklepów posiada na stronie internetowej sprzeczne informacje np. regulamin sklepu przewiduje dostawę wyłącznie na obszarze Polski, natomiast składając zamówienie mamy możliwość wyboru opcji dostawy za granicę;

problem przy płatności: formularze zamówień najczęściej są powiązane z systemem płatności, który nie akceptuje zagranicznych kart;

wiele formularzy odrzuca numery telefonów z zagranicznym prefiksem.

Wyniki badania (formularze online)

7/100 polskich sklepów umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów)

umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów) 1/20 litewskich sklepów umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów)

umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów) 2/20 niemieckich sklepów umożliwiają złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów).

umożliwiają złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów). 2/20 słowackich sklepów umożliwiają złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów)

umożliwiają złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów) 1/20 francuskich e-sklepów umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów)

umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów) 0/20 słowackich e-sklepów umożliwia złożenie zamówienia przez formularz online (bez większych problemów)

Wyniki badania (komunikacja ze sprzedawcą)

45 sklepów wykazało prokonsumenckie podejście

36 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

8 sklepów wykazało prokonsumenckie podejście

11 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

4 sklepy wykazały prokonsumenckie podejście

16 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

10 sklepów wykazało prokonsumenckie podejście

8 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

1 sklep wykazał prokonsumenckie podejście

18 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

8 sklepów wykazało prokonsumenckie podejście

13 sklepów utrudnia lub wręcz uniemożliwia zawarcie umowy

Europejskie Centrum Konsumenckie skontrolowało 200 sklepów, w tym 100 polskich i 100 zagranicznych, które zamieściły w swoich regulaminach informację, że nie wysyłają paczek za granicę. Przypomnijmy, że choć przepisy zabraniają sklepom internetowym uniemożliwianie zakupów klientom z innego kraju unijnego , to jednocześnie e-sprzedawcy nie mają obowiązku wysyłki towaru do kraju, do którego nie przewidują dostawy.Na czym polegało badanie ECK? Polskie sklepy odwiedził niemiecki klient, a zagraniczne - polski. Badanie polegało na prześledzeniu procesu zamówienia na stronie internetowej oraz dodatkowej weryfikacji za pośrednictwem komunikacji e-mailowej.Jak wynika z obserwacji ECK, problemem, który uniemożliwia zakupy zagranicznym klientom, jest błędny formularz kontaktowy oraz zbieranie zbyt dużej ilości danych. Stosowany w polskich sklepach internetowych formularz uniemożliwiał wprowadzenie danych kontaktowych spoza kraju. Ze sprzedawcą można było się skontaktować mailowo, ale wymagało to znajomości jego języka.Podstawowym problemem uniemożliwiającym zawarcie umowy przez stronę internetową e-sklepu są formularze kontaktowe. Wiele z nich uniemożliwia wpisanie zagranicznego kraju zamieszkania, kodu pocztowego, czy nr telefonu – nawet jeżeli klient wybrał odbiór osobisty.Dodatkowa komunikacja mailowa z e-sklepami wykazała, ze niektórzy sprzedawcy chcą umożliwić dokonanie zakupu, a nawet przesłać towar do kraju klienta, mimo że w swoim regulaminie nie oferują takiej możliwości.(na 100 przebadanych e-sklepów)(na 20 przebadanych e-sklepów)(na 20 przebadanych e-sklepów)(na 20 przebadanych e-sklepów)(na 20 przebadanych e-sklepów)(na 20 przebadanych e-sklepów)