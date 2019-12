Co robić, gdy linie lotnicze bankrutują? Prawa pasażera

Avianca Brasil, Jet Airways, Adria, Germania, WOW Air, Aigle Azur, Cobalt Air, Primera Air, California Pacific, Aerolinea de Antioquia. Co łączy te linie lotnicze? Wszystkie ogłosiły w tym roku upadłość. Zdecydowanie najbardziej spektakularnym bankructwem ostatnich miesięcy był jednak przypadek firmy Thomas Cook. Jego konsekwencje odczuły na własnej skórze nie tylko tysiące pasażerów, ale również hotelarze i inne firmy z branży turystycznej.

wzrost konkurencyjności,

presja cenowa,

niepewność związana z Brexitem,

wysokie ceny paliwa.

250 € w przypadku trasy lotu o długości do 1500 km,

400 € dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie dłuższym niż 1500 km oraz dla pozostałych tras o długości między 1500 a 3500 km,

600 € - w przypadku lotów poza terytorium Unii Europejskiej, na dystansie dłuższym niż 3500 km.

dokonać zakupu biletów lotniczych za pomocą karty kredytowej – w przypadku bankructwa linii, to bank będzie odbiorcą skargi. Po jej złożeniu (podając numer i cel lotu), bank przeprowadza w imieniu klienta procedurę chargeback (tzw. obciążenie zwrotne), której pozytywne zakończenie umożliwi zwrot pieniędzy

skorzystać z usług biura podróży podczas zakupu biletu lotniczego. Lot będzie wówczas częścią umowy o podróż, więc zostanie objęty programem ubezpieczeniowym. Umożliwia to odzyskanie pieniądze za bilet z ubezpieczenia, zwracając się do biura podróży i wystawcy polisy

wykupić ubezpieczenie podróżne w banku lub firmie ubezpieczeniowej, obejmujące awarie linii lotniczych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lotnisko Bankructwo linii lotniczych potrafi uziemić pasażerów na wiele godzin

- Linia lotnicza jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na skargę zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2004 i powinna umieścić wszelkie takie roszczenia na swojej liście roszczeń - mówi Elżbieta Tyszka, główny prawnik w firmie GIVT, zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane połączenia lotnicze oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład. - Jeśli aktywa upadającego przewoźnika pozwalają na zaspokojenie tych roszczeń, sytuacja pasażerów jest znacznie lepsza i mogą spodziewać się odszkodowania oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z odwołanym lotem – dodaje.

- Procedura ta może się nieco różnić w innych krajach, jednak ogólną zasadą powinna być ochrona dłużników w przypadku niewypłacalności wierzyciela. W wielu krajach trwają prace nad utworzeniem funduszu, z którego będą wypłacane pieniądze na pokrycie roszczeń pasażerów w przypadku bankructwa linii lotniczych lub biura podróży - mówi Elżbieta Tyszka z GIVT.

allplane.tv – serwis, który opublikował zestawienie upadłych linii lotniczych – przekonuje, że lista tegorocznych bankrutów nie jest jeszcze zamknięta. Co kryje się za kłopotami przewoźników? Z danych firmy konsultingowej IBA wynika, że główne przyczyny to:Gdy linie lotnicze bankrutują, ich pasażerowie powinni być przygotowani nie tylko na zakłócenia lotu, ale również na problemy z wypłatą odszkodowania. Choć trzeba podkreślić, że taki scenariusz niekoniecznie musi doczekać się realizacji.Co na temat odszkodowań mówią prawa pasażera? Zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., odszkodowania należą się pasażerom w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu oraz odmowy wejścia na pokład. To, ile linie lotnicze muszą wypłacić pasażerowi, uzależnione jest od odległości i wynosi:Aby uniknąć problemów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu bankructwa linii lotniczej, warto podjąć wcześniej odpowiednie kroki, czyli:Gdy powyższe sposoby zawiodły, odzyskanie pieniędzy za lot odwołany w wyniku bankructwa jest utrudnione, choć nadal możliwe. W tym celu należy złożyć reklamację do przewoźnika zawierającą numer lotu, jego datę i trasę.Niestety, choć termin zgłoszenia wierzytelności jest jednakowy dla wszystkich wierzycieli, to kolejność zaspokajania roszczeń zależy od ustalonego priorytetu. Konsument znajduje się w tym przypadku na drugim z czterech miejsc. Ich wierzytelności mogą zostać spłacone dopiero po zaspokojeniu roszczeń podmiotów znajdujących się w pierwszej kategorii.Od tej sytuacji istnieje wyjątek: jeśli lot był obsługiwany przez inne linie lotnicze współpracujące z przewoźnikiem, który zawiesił działalność. W tym przypadku można zgłaszać się do partnerskiej linii w celu uzyskania odszkodowania dla pasażerów.