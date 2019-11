Odszkodowanie za opóźniony lot z powodu złej pogody. Czy przysługuje?

Odwołany lub opóźniony lot to sytuacja, która może stać się podstawą dochodzenia przez pasażera odszkodowania. Czy jednak takie roszczenie przysługuje nam zawsze? To pytanie warto zadać sobie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to perturbacje w pasażerskim ruchu lotniczym przybierają na sile ze względu na trudne warunki pogodowe.

Zła pogoda, opóźniony lot, co z pasażerami?

– Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia wsparcia, chociażby w takich sprawach jak wyżywienie czy transport na docelowe lotnisko. Jeżeli między portami odległość nie jest duża, może to być alternatywny środek komunikacji, np. autokar. Podróżnym, którzy mieli zaplanowany transfer, a nie dotrą o odpowiedniej godzinie na samolot, przysługuje również prawo do skorzystania z hotelu. Operator musi także zadbać, by pasażer dotarł do miejsca docelowego w najszybszy możliwy sposób. Czasem powoduje to sytuację, w której dalsza część podróży realizowana jest przez konkurencyjnego przewoźnika.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opóźniony lot Przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, gdy opóźniony lot nie jest efektem jego zaniedbania

– Gdy dojdzie do odwołania lotu lub jego znacznego opóźnienia, podróżujący mogą liczyć na pokrycie przez linię lotniczą kosztów noclegu, a także transferu na linii lotnisko-hotel-lotnisko. Operator zobowiązany jest również do zapewnienia możliwości kontynuowania podróży najbliższym, alternatywnym połączeniem – tłumaczy Rafał Nawrocki.

A co z odszkodowaniem za opóźniony lot?

Jesień i zima to czas, w którym życie lotnisk, linii lotniczych i ich pasażerów może dość mocno się komplikować. Powodem tego jest duże w tym okresie prawdopodobieństwo załamania pogody - transport lotniczy jest jednym z tych, który złe warunki pogodowe odczuwa w największym stopniu. Silny wiatr, niespodziewana śnieżyca czy gęsta mgła mogą skutecznie sparaliżować lotnisko, opóźnić lot i uziemić podróżujących na długie godziny.I wprawdzie wydawać by się mogło, że najnowocześniejsze przyrządy, w które wyposażane są lotniska powinny pozwalać na lądowanie samolotu nawet w skrajnie trudnych warunkach, to jednak nie można zapominać, że nie wszystko uzależnione jest tu od infrastruktury naziemnej.W stosowny osprzęt musi być wyposażony również sam samolot, a ostateczną decyzję o lądowaniu zawsze podejmuje kapitan. Niekiedy skutkuje to przekierowaniem maszyny na lotnisko, nad którym panują korzystniejsze warunki atmosferyczne. Niedawno, w październiku br., taka sytuacja miała miejsce na warszawskim Okęciu – kilka samolotów z powodu mgły zostało skierowanych m.in. do portu w Katowicach.W sytuacji, gdy maszyna nie ma możliwości wylądowania na docelowym lotnisku, oznacza to nie tylko opóźniony lot, ale również to, że pasażerowie znajdą się co najmniej kilkadziesiąt kilometrów od planowanego miejsca przylotu. To mało komfortowa sytuacja, ale w takim przypadku podróżnych chronią przepisy, które uniemożliwiają pozostawienie go samemu sobie. Jak wyjaśnia Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin:Analogiczne prawa przysługują podróżnym, gdy z powodu złej pogody nie mogą rozpocząć lotu. Jeżeli opóźnienie lotu jest większe niż trzy godziny, przewoźnik musi zapewnić swoim pasażerom bezpłatny napój i posiłek.Co do zasady, opóźniony lot (o minimum 3h) stanowi podstawę ubiegania się o odszkodowanie. Jednak nie przysługuje ono, jeśli opóźnienie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami. A trudne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają starty i lądowanie samolotów, właśnie do takich się zalicza. Regulacje Unii Europejskiej stanowią, że przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, gdy opóźniony lot nie jest efektem jego zaniedbania. Oprócz złych warunków atmosferycznych, za nadzwyczajne okoliczności uznany zostanie np. strajk lub wybuch wulkanu, tak jak to miało miejsce w 2010 r. po erupcji na Islandii, która skutkowała zamknięciem przestrzeni powietrznej w wielu krajach Starego Kontynentu.