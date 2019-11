TSUE ułatwia dochodzenie roszczeń za odwołany lub opóźniony lot

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za opóźnione bądź odwołane loty powinno być łatwiejsze niż dotychczas. Wszystko za sprawą nowego wyroku TSUE z 24 października, w świetle którego do zgłoszenia roszczenia pasażer nie będzie potrzebował już karty pokładowej.

Decyzja TSUE potwierdziła, że ​​karty pokładowe nie będą już potrzebne do zgłoszenia roszczenia, co ułatwia proces wnioskowania o odszkodowanie za zakłócony lot.

Nowa era w ochronie pasażerów

- Ten przełomowy wyrok pokazuje, że sądy stoją po stronie pasażerów. Decyzja TSUE wzmacnia Rozporządzenie (WE) 261/2004 i stanowi przełom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w innych krajach. Tendencja wzmacniania praw pasażerów narasta, co widać również po niedawnych zmianach regulacji dotyczących ochrony pasażerów lotniczych w Kanadzie. Na mocy wyroku, pasażerowie z UE będą mieli nie tylko lepszą ochronę w przyszłości, ale też będą mogli ponownie składać wnioski, które zostały wcześniej odrzucone przez linie lotnicze, ze względu na brak kart pokładowych – mówi Kamila Szczygieł, adwokat w GIVT, firmie zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty.

Najnowszy wyrok TSUE jest wiążący dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i - co należy podkreślić - znosi obowiązującą dotychczas wykładnię, zastosowaną przez francuski Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lutego 2018 r., zgodnie z którą możliwość ubiegania się o odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot uwarunkowana była m.in. posiadaniem karty pokładowej, potwierdzającej obecność poszkodowanego na lotnisku i fakt wejścia na pokład samolotu. Orzeczenie to działało wyraźnie na korzyść linii lotniczych i było przez nie nader chętnie wykorzystywane jako pretekst do uchylenia się od wypłaty odszkodowań.Na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004, pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 € za 3 godziny opóźnienia lotu lub więcej, a także w przypadku odwołanego lotu i nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na pokład. Przepis ma zastosowanie dla wszystkich lotów w obrębie, do lub z UE, a także linii lotniczych zarejestrowanych w Unii EuropejskiejWyrok TSUE to wyraźny komunikat do linii lotniczych , że prawa pasażerów w zakresie dochodzenia roszczeń powinny być bezwzględnie przestrzegane i należy działać na korzyść konsumenta, zamiast zniechęcać go do składania wniosku poprzez żądanie dokumentów, które nie są konieczne do jego rozpatrzenia. Karta pokładowa jedynie potwierdza informacje, które linia lotnicza powinna mieć w swoim systemie, a obowiązek jej zachowania i przedstawienia w procesie reklamacyjnym był próbą utrudnienia dochodzenia roszczeń pasażerów i uniknięcia odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania.Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miało korzystny wpływ na prawa pasażerów linii lotniczych i jest wiążące dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Pasażerowie, których może dotyczyć, powinni sprawdzić, czy problem z lotem uprawnia ich do rekompensaty finansowej, niezależnie od zmiany trasy lub zwrotu biletu. Poszczególne kraje mają bowiem różne okresy dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot.