W II kwartale br. inspektorzy Inspekcji Handlowe znowu ruszyli w teren, przyglądając się tym razem oświetleniu. Kontroli poddali 192 oprawy oświetleniowe, np. lamp biurowych czy żyrandoli, z czego niemal połowa wzbudziła ich zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim wad konstrukcyjnych i nieprawidłowego oznakowania. Wiele z tych nieprawidłowości daje się wykryć nawet niewprawnym okiem, dlatego UOKiK zaleca Polakom uważne zakupy.



Porady dla konsumentów. Co sprawdzić, kupując lampę?

Sprawdź, czy lampa lub żyrandol są oznakowane znakiem CE – producent deklaruje w ten sposób, że spełniają wymagania i są bezpieczne.

Na produkcie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa, model, numer serii, dane producenta lub importera.

Sprawdź na oprawie oświetleniowej, jaki rodzaj źródła światła do niej pasuje i jaką powinno mieć maksymalną moc.

Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzony, czy przewody i przełączniki są dobrze dopasowane oraz czy oprawa jest stabilna.

Lampy wewnętrzne nie mogą być montowane na zewnątrz – kupuj je zgodnie z przewidywanym przeznaczeniem.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Jeśli produkt ma wadę, złóż reklamację.

Nie sugeruj się jedynie ceną lampy. Weź pod uwagę, że ilość i rodzaj wymaganych źródeł światła ma ogromny wpływ na późniejsze koszty użytkowania.

Przeprowadzona kontrola objęła swoim zasięgiem sklepy, markety i hurtownie, zlokalizowane w 10 województwach. Inspektorzy zapukali łącznie do 54 przedsiębiorców i zakwestionowali niemal co drugi (91) ze zbadanych produktów, co oznacza, że kontrola wypadła gorzej niż przed rokiem.Zastrzeżenia dotyczyły m.in. oznakowania - w przeszło połowie analizowanych opraw oświetleniowych zabrakło nazwy producenta lub importera, a niewiele mniej nie posiadało informacji odnośnie bezpiecznego użytkowania lub ich treść była niewyczerpująca. W części przypadków nie było deklaracji zgodności lub była ona niewłaściwie sporządzona.W laboratorium sprawdzono 10 opraw. W 9 przypadkach stwierdzono niewłaściwe wykonanie produktów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieodpowiedniej izolacji, niewłaściwej ochrony przewodów przed uszkodzeniem czy braku odporności na temperaturę.Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W 15 przypadkach IH wydała decyzje zakazujące udostępniania produktów, ponieważ nie spełniały wymagań lub stwarzały zagrożenie.