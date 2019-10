Ubezpieczenie vs abonament prawny. Co lepsze dla firmy?

Blisko 83% przedstawicieli firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chciałoby móc konsultować się z prawnikiem co najmniej raz w miesiącu, w tym niemal 1/3 znacznie częściej. Jednocześnie mniej niż co dziesiąta firma posiada w swoich strukturach dział prawny lub prawnika. Brak bieżącego wsparcia prawnego to duży problem w prowadzeniu działalności. Niewielu przedsiębiorców jednak wie, że może sobie na nie pozwolić i to za mniej niż 100 zł miesięcznie.

- Ryzyka pojawienia się problemu prawnego, nawet przy najwyższym stopniu ostrożności, nie może wyeliminować żadne przedsiębiorstwo. Nierzadko są one wynikiem braku właściwej informacji lub błędnej interpretacji przepisów czy zapisów umów przez samą firmę. Problem ten dotyczy szczególnie sektora mikro, małych i średnich firm, gdzie korzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata ogranicza się najczęściej do doraźnej pomocy przy próbie rozwiązywania poważnych spraw. Tymczasem przedsiębiorstwa powinny korzystać z ich pomocy na bieżąco, w celu zapobiegania różnym ryzykom i problemom prawnym – mówi Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.



Pomoc prawna na kieszeń MŚP

Więcej niż obsługa prawna

Ochrona ochronie nie równa

- Warto wiedzieć, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nakłada na zakłady ubezpieczeń wiele dodatkowych regulacji, którym nie podlegają firmy oferujące abonament prawny. Nadzór KNF oraz m.in. regulacje dotyczące poziomu świadczenia usług czy wypłacalności towarzystwa ubezpieczeń są zabezpieczeniem dla ich klientów. Poza tym, ubezpieczony ma prawo swobodnie wybrać radcę prawnego lub adwokata i jest ustawowo chroniony przed przypadkami konfliktu interesów, np. gdyby chciał wejść w spór sądowy z posiadaczem takiej samej polisy u tego samego ubezpieczyciela. Tymczasem abonament prawny często oferowany jest przez podmioty, które same nie mają prawa do świadczenia usług prawniczych, w tym przez spółki z o.o., których model biznesowy opiera się na sieci współpracujących prawników, którzy świadczą usługi na rzez klientów takich spółek. Warto zwrócić na to uwagę, bo takie podmioty nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za usługi prawne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to ważna różnica – wskazuje Piotr Skorupa, Członek Zarządu DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.



Co prawda warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju ulegają stopniowej poprawie, to ciągle jednak daleko im do ideału. Doniesienia z biznesowych kręgów wskazują, że dziś w roli głównych barier przedsiębiorczości występują m.in zagmatwanie oraz niestabilność przepisów prawnych. Może być to sporym problemem, zważywszy chociażby to, że dział prawny lub prawnika ma niespełna 10% firm z sektora MŚP.I wprawdzie przedsiębiorcy mają świadomość, że trudne otoczenie prawne może przysporzyć im nie lada problemów, to jednak ciągle z rzadka decydują się na zabezpieczenie tej sfery działalności.Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MŚP nie decydują się na zapewnienie swojej firmie stałej opieki prawnej ? Przeszkody mają przeważnie podłoże ekonomiczne, co oznacza obawy przed zbytnim obciążaniem firmowego budżetu kosztami takich usług. Okazuje się, że niekoniecznie są one uzasadnione. Badanie DAS wykazało, że ponad połowa MŚP deklaruje, że na stałą opiekę prawną miesięcznie byłaby w stanie przeznaczyć 100-250 zł. Kwoty tego rzędu pozwalają na skorzystanie z bardzo ograniczonego zakresu usług prawnika lub kancelarii prawnej. Jednak MŚP mogą już znaleźć na rynku bardzo kompleksową ofertę wsparcia prawnego zapewnianego w ramach stałej umowy. Takie możliwości oferuje ubezpieczenie prawne oraz abonament prawny. Produkty te są skierowane do MŚP, ale ich model świadczeń i zakres pomocy są wyraźnie odmienne. Znajomość tych różnic może pozwolić przedsiębiorcy wybrać ofertę, która najlepiej spełnia jego oczekiwania.Jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań dla firm w sferze ochrony prawnej są ubezpieczenia prawne. To specjalny rodzaj polisy, dostępnej dla jednoosobowych działalności gospodarczych, przedstawicieli wolnych zawodów , jak i firm każdej wielkości. Zapewnia szeroki zakres finansowania usług prawnych w ramach zakresu ubezpieczenia, pokrywa m.in. koszty pracy prawnika, analiz dokumentów oraz daje dostęp do szybkich porad prawnych. Przykładowo, w ofercie specjalizującego się wyłącznie w ubezpieczeniach prawnych Towarzystwa DAS liczba telefonicznych konsultacji prawnych jest nieograniczona, przedsiębiorca może radzić się w kwestiach prawnych z zakresu ubezpieczenia kiedy chce i jak często chce.Największym wyróżnikiem ubezpieczenia prawnego jest jednak fakt, że finansuje ono nie tylko koszty pracy prawnika, ale pokrywa także dodatkowe wydatki związane z uczestnictwem w procesie sądowym. W jego ramach ubezpieczony może mieć sfinansowane opłaty sądowe, koszty tłumaczeń, dojazdów na rozprawy, w tym także poza granicami Polski oraz wydanie opinii biegłych sądowych i rzeczoznawców, które są szczególnie ważne i niekiedy niezbędne dla pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy dla ubezpieczonego. Zwykle polisa obejmuje zakresem sprawy w postępowaniu cywilnym, karnym lub arbitrażowym, a nawet rozstrzyganie w drodze mediacji.Kolejnym istotnym wyróżnikiem ubezpieczenia prawnego jest to, że w razie niepowodzenia w sądzie przedsiębiorca może także sfinansować dzięki niemu koszty przegrania sprawy sądowej, czyli opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa. Takich wydatków nie pokrywa z własnej kieszeni żaden prawnik, kancelaria czy firma oferująca abonament prawny.Ubezpieczenie prawne to najczęściej zobowiązanie roczne. Pułap cenowy składki zaczyna się już na poziomie od ok. 75 zł/mies. W ciągu roku przedsiębiorca może swobodnie korzystać z szeregu usług prawnych w ramach sumy rzędu 50-100 tys. zł na rok. Firma nie musi się więc martwić, że np. w danym miesiącu zużyła już swój limit godzin konsultacji z prawnikiem, może bowiem sfinansować usługi prawne których potrzebuje do kwoty przewidzianej w sumie ubezpieczenia. Są one na tyle wysokie, że wystarczają na pokrycie nawet kosztownych procesów. Dzięki braku innych limitów przedsiębiorca może z pomocą ubezpieczenia doprowadzić swoją sprawę od początku do końca. W dodatku w ramach ubezpieczenia firma ma swobodę wyboru prawnika lub kancelarii. Może więc skorzystać z usług specjalisty w danej dziedzinie. Ubezpieczyciel może także pomóc znaleźć odpowiedniego eksperta zarówno w kraju, jak i za granicą.Duży potencjał rozwoju ubezpieczeń prawnych w Polsce pokazują także wyniki badania DAS, które wykazały, że prawie 60% polskich MŚP uważa, że w obliczu trudnego i często zmieniającego się otoczenia prawnego warto rozważyć zakup ubezpieczenia oferującego stałą pomoc profesjonalnego prawnika.Pod względem kosztów z ubezpieczeniem prawnym konkurować może abonament prawny, które jest stałą, pakietową formą współpracy z kancelarią lub ich siecią. W ramach miesięcznej opłaty przedsiębiorstwo ma zagwarantowany dostęp do różnego zakresu usług prawnych ściśle określonych w umowie. Pakiety abonamentowe są także bardzo zróżnicowane pod względem wysokości składki. Ich kwota może wahać się od ok. 60 zł, do nawet ponad tysiąca złotych miesięcznie. Co do zasady finansują jedynie pracę prawnika i nie obejmują innych wydatków związanych np. z procesem sądowym. Najbardziej podstawowe pakiety obejmują zwykle kilka godzin pracy prawnika miesięcznie. W niektórych abonamentach firma ma z kolei do wykorzystania ograniczoną liczbę konkretnych usług w miesiącu. Po ich zużyciu firma musi już płacić za dalsze wsparcie prawne. Decydując się na abonament prawny w konkretnej kancelarii lub ich sieci przedsiębiorca ma do dyspozycji tylko prawników lub radców prawnych, którzy do niej należą.Stała ochrona prawna, bez względu na jej formę, to długoterminowa inwestycja w utrzymanie zdrowego i bezpiecznego biznesu. Pod jej ochronnym parasolem firmy są mniej narażone na ryzyko prowadzenia sporów prawnych. To także oszczędność cennego czasu przedsiębiorcy, który bez konieczności angażowania się w sprawę może w pełni skoncentrować się na biznesie.