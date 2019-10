Za opóźniony pociąg należy się odszkodowanie.

Czynnikiem warunkującym wybór danego środka transportu jest nie tylko cena przejazdu, ale również czas, w jakim pokonamy zaplanowaną trasę. Popularną opcją są coraz szybsze koleje. Niestety i im zdarza się nas zawieść - doświadczenie już nie raz pokazało, że opóźniony pociąg - zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, nie jest sytuacją, która należy do rzadkości. Swojego czasu jeden z portali donosił nawet o opóźnieniu sięgającym 1100 minut. Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji pasażerom?

zwrot kosztu biletu, kontynuacja bądź zmiana trasy podróży w najbliższym możliwym terminie (w porównywalnych warunkach przewozowych) lub kontynuacja bądź zmiana trasy podróży, w późniejszym i dogodnym dla niego terminie.

– Pasażer może domagać się zwrotu pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży. Ponadto, w odpowiednich przypadkach, pasażer może domagać się połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie – tłumaczy mecenas Daniel Reck z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Wysokość odszkodowania

– Odszkodowanie minimalne może wynieść 25 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu wynoszącego od 60 do 119 minut oraz 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut i więcej. Zgodnie z rozporządzeniem, wypłata odszkodowania za opóźnienie pociągu możliwa jest wyłącznie w sytuacji, gdy wielkość danej rekompensaty przekracza minimalny próg. W Polsce wynosi on 4 euro – informuje mecenas.

Zasady wypłaty odszkodowania za opóźnienie pociągu

– Pasażerowie mają prawo do częściowego zwrotu ceny biletu niezależnie od przyczyny opóźnienia pociągu, a zatem nawet w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej u przewoźnika, skargę na przewoźnika można wnieść do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – doradza Daniel Reck.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie należy sięgnąć po Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., w którym unormowane zostały uprawnienia i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym. Jego przepisy stanowią, że w przypadku opóźnienia pociągu poszkodowany może wybrać spośród trzech możliwości. Są to:W przypadku, gdy pasażerowi zależy na dalszej podróży zaplanowaną trasą do miejsca przeznaczenia, to wówczas – nie tracąc przy tym prawa do przewozu – może zwrócić się do przewoźnika kolejowego o odszkodowania za opóźnienie pociągu.Odszkodowanie należy się pokrzywdzonemu pasażerowi w przypadku spełnienia podstawowej przesłanki, jaką jest minimalny czas opóźnienia pociągu w dojeździe do stacji przeznaczenia (60 minut) oraz pisemnego wystąpienia do przewoźnika w drodze reklamacji. Reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu należy złożyć nie później niż przed upływem 1. roku od daty podroży.Ponadto, jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, odszkodowanie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.Wypłata odszkodowania następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie, które może zostać wypłacone w postaci kuponów lub innych usług, jeżeli ich warunki są elastyczne (szczególnie w odniesieniu do okresu ważności oraz miejsca docelowego). Jeżeli jednak pasażer chce otrzymać odszkodowanie w formie pieniężnej, wówczas koniecznie musi zaznaczyć we wniosku żądanie zwrotu pieniędzy za przejazd.Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pomimo opóźnienia pasażer nie otrzyma odszkodowania. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy pasażer został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy, jest krótsze niż 60 minut. Dodatkowo należy pamiętać, że przedstawionych powyżej regulacji prawnych nie stosuje się do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób.Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego wyłączenie to dotyczy zatem pociągów osobowych wszystkich przewoźników samorządowych, z wyjątkiem pociągów dalekobieżnych spółki Koleje Mazowieckie - "Słoneczny" (Warszawa – Gdynia – Warszawa) i "Dragon" (Warszawa – Kraków – Warszawa), pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kursujących na trasie Łódź – Warszawa oraz pociągów dalekobieżnych Arrivy RP.