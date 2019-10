Visa Waiver Program nie dla pracowników

W sierpniu Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Późniejsza deklaracja o przyłączeniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) jest historycznym i długo wyczekiwanym momentem. Być może formalnie nastąpi to już na początku 2020 roku.

Jeżeli chcemy wyjechać do Stanów w celach zarobkowych, nadal potrzebujemy wizy. Będzie ona także wymagana dla innych rodzajów wyjazdów, np. takich z zamiarem podjęcia stażu czy nauki oraz pobytów dłuższych niż 90 dni.

Kraje objęte Visa Waiver Program są uważane za rozwinięte i charakteryzujące się bardzo wysokim wskaźnikiem rozwoju społecznego. Jednak program dotyczy tylko wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące. Podróżujący wciąż muszą spełnić szereg wymogów, np. mieć potwierdzony bilet powrotny, dysponować środkami finansowymi, które pozwolą pokryć koszty pobytu, posiadać paszport z chipem do komputerowego odczytu. Jeżeli chcemy wyjechać do Stanów w celach zarobkowych nadal potrzebujemy wizy. Będzie ona także wymagana dla innych rodzajów wyjazdów, np. takich z zamiarem podjęcia stażu czy nauki oraz pobytów dłuższych niż 90 dni.Pasażerowie z krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego, aby wjechać do USA, muszą wystąpić o autoryzację podróży w ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży). System ten sprawdza, czy dana osoba jest uprawniona do przekroczenia granicy Stanów. Osoby, których wniosek o akceptację zostanie odrzucony, mogą ubiegać się o wizę nieimigracyjną, po którą należy wystąpić do konsulatu lub ambasady USA (np. B1/B2, jeżeli mówimy o podróży w celach turystycznych). Obecnie Visa Waiver Program obejmuje 39 krajów, w tym większość członków Unii Europejskiej. Polska należała do ostatniej piątki państw UE, które w nim nie uczestniczyły. Po nas dołączyć mogą jeszcze tylko Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr.Natomiast, gdyby spojrzeć na kompetencje polskich ekspertów z branży IT, ale też innych wysoko wykwalifikowanych specjalistów, Polska byłaby pod tym względem raczej w czołówce – uwzględniając umiejętności kandydatów, ich renomę w Stanach i co za tym idzie, chęć zatrudniania ich przez największe i najbardziej znane firmy zlokalizowane w USA, szczególnie w Dolinie Krzemowej.Nie bez znaczenia dla rozmów o zniesieniu wiz , był fakt, że coraz mniej Polaków szuka możliwości podjęcia pracy w USA na niskopłatnych stanowiskach (do czego wykorzystywane były również wizy turystyczne). Zauważamy wręcz odwrotne zjawisko – to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zwłaszcza z branży IT, szukają możliwości pracy czasowej. Zatrudnienie na 2-3 lata w Dolinie Krzemowej, w najbardziej znanych firmach IT świata pozwala im nie tylko zarobić – choć pensje są kilkukrotnie wyższe – ale głównie zdobyć doświadczenie i know-how, które będą procentować po powrocie do Polski przez wiele lat kariery zawodowej.Osoby, które chcą podnosić swoje kwalifikacje za oceanem, mogą skorzystać, w zależności od potrzeb, z różnych rozwiązań, np.: wizy F-1 w związku z podjęciem studiów, J-1 w celu odbycia stażu zawodowego, E-2 investor dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, H1-B – jednej z najpopularniejszych wiz pracowniczych, ale mającej wiele ograniczeń oraz wizy O-1 dla osób ze szczególnymi osiągnięciami. Aby otrzymać wizę należy spełnić odpowiednie wymogi i choć nie jest to takie łatwe, to na rynku istnieją podmioty, które mogą pomóc w pomyślnym przejściu całego procesu.