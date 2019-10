Prawa pasażera vs upadłość linii lotniczych

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, upadłość ogłosiło aż 39 linii lotniczych. Tylko w ostatnich trzech tygodniach musiało zmierzyć się z nią aż trzech europejskich przewoźników. Turystów na pokład nie zabiorą już maszyny brytyjskiego biura Thomas Cook, francuskiego XL, a także słoweńskiej Adrii. W przypadku tej ostatniej postępowanie upadłościowe znajduje się dopiero na początkowym etapie. Jest to istotne z puntu widzenia praw pasażerów - inaczej bowiem należy się ubiegać o rekompensatę w przypadku złożonego wniosku o upadłość, a inaczej wówczas, gdy doszło już do jej ogłoszenia.

kupno biletów lotniczych z użyciem karty kredytowej. W takiej sytuacji pasażer powinien złożyć w banku (wydawcy plastiku) skargę, a w jej uzasadnieniu wskazać na odwołanie lotu i obciążenie karty kredytowej, którą uiszczona została płatność za bilet lotniczy. W efekcie tego bank przeprowadzi w imieniu klienta procedurę chargeback (tzw. obciążenie zwrotne), której pozytywny finał będzie gwarancją odzyskania pieniędzy

zakup biletu lotniczego poprzez biuro podróży – w takim wypadku przelot staje się elementem umowy o podróż, w efekcie czego obejmuje go program ubezpieczeniowy (jest to obowiązkowe dla wycieczek zorganizowanych). Wtedy możliwe jest odzyskanie pieniędzy za bilet z ubezpieczenia, zwracając się do biura podróży i wystawcy polisy

ubezpieczenie podróżne, obejmujące awarie linii lotniczych – zarówno banki, jak i firmy ubezpieczeniowe oferują dodatkowe polisy, obejmujące odwołanie lotu z różnych przyczyn

śledzenie informacji na temat wybranej linii lotniczej

przygotowanie alternatywnego planu podróży.

Kliknij, aby powiekszyć fot. HappyAlex - Fotolia.com Lotnisko Choć przed konsekwencjami bankructwa linii lotniczych nie można się uchronić, to istnieje kilka możliwości zminimalizowania strat.

- W reklamacji należy wskazać numer lotu, datę i trasę lotu. Linia lotnicza ma obowiązek odpowiedzieć na złożoną reklamację, co wynika z Rozporządzenia WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Zgłoszone roszczenie powinno być ujęte przez linie lotniczą na liście jej wierzytelności. – mówi Elżbieta Tyszka, główny prawnik w GIVT – firmie zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za niezrealizowane lub opóźnione połączenia lotnicze. - Jeżeli majątek upadającego przewoźnika pozwala na zaspokojenie tych roszczeń, to sytuacja pasażera jest bardziej komfortowa, gdyż może spodziewać się wypłaty odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów w związku z odwołanym lotem – dodaje.

– W polskim porządku prawnym termin zgłoszenia wierzytelności jest określony w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Jego początek jest liczony od dnia publikacji postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Termin nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące. Aby go dochować, wystarczy nadać zgłoszenie wierzytelności listem poleconym. Termin zgłoszenia wierzytelności jest jednakowy dla wszystkich wierzycieli, jednak kolejność zaspokajania ich roszczeń zależy od ustalonego priorytetu. Konsument znajduje się w tym przypadku na 2 z 4 miejsc - dopiero, gdy wierzytelności z pierwszej kategorii zostaną zaspokojone, mogą zostać spłacone kolejne – dodaje Elżbieta Tyszka z GIVT.

- W innych krajach procedura ta może się nieznacznie różnić, jednakże generalną zasadą powinna być ochrona dłużników w przypadku niewypłacalności wierzyciela i w wielu krajach trwają prace nad stworzeniem funduszu, z którego będą wypłacane środki na pokrycie roszczeń pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych tak jak to ma miejsce w przypadku upadłości biura podróży. – kończy Elżbieta Tyszka.

Wprawdzie przed skutkami upadłości linii lotniczych uchronić się jest trudno, to warto jednak wiedzieć, że istnieją sprawdzone sposoby, które pomagają w zredukowaniu strat. Chodzi tu o:Co się jednak dzieje, gdy powyższe sposoby zawiodły? Wówczas pierwszym krokiem powinno być złożenie reklamacji do upadającego przewoźnika lotniczego.W gorszym położeniu jest pasażer w sytuacji, gdy sąd ogłosi już upadłość linii lotniczych, gdyż odzyskanie w takiej sytuacji pieniędzy jest bardzo utrudnione, Wynika to z tego, że linia lotnicza nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań.Od tej sytuacji istnieje wyjątek: jeśli lot był obsługiwany przez inną linię lotniczą, współpracującą z przewoźnikiem, który zawiesił działalność. W tym przypadku można zgłaszać się do partnerskiej linii w celu uzyskania odszkodowania dla pasażerów.