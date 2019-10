Transport zwierząt samolotem. Co warto wiedzieć?

Dziś Światowy Dzień Zwierząt. Święto naszych pupili, których coraz częściej traktujemy jak pełnoprawnych członków rodzin. Oznacza to również że nie wyobrażamy sobie bez nich chociażby wakacji. Właścicielom czworonogów warto dzisiaj przypomnieć o zasadach przewozu zwierząt samolotem. Taki transport nie będzie kłopotem, o ile będziemy świadomi kilku kwestii.

- Powinniśmy pamiętać, że często wybierane przez pasażerów tanie linie lotnicze w ogromnej większości nie przewidują możliwości zabrania zwierząt do swoich maszyn. Odstępstwem jednak jest pies przewodnik, który zawsze może odbyć lot z właścicielem. Oczywiście należy w takiej sytuacji posiadać odpowiednie dokumenty poświadczające funkcję zwierzęcia - - wyjaśnia Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin.

Jak podróżują zwierzęta?

- Na pokładzie może znaleźć się określona liczba zwierząt. Dlatego najlepiej już w momencie kupna biletu zarezerwować miejsce dla swojego podopiecznego, aby mieć pewność, że będzie mógł on odbyć lot razem z nami ¬– radzi Rafał Nawrocki.

Przygotowanie do lotu

- Przed podróżą powinniśmy oswoić psa lub kota z transporterem. W tym celu należy w domu kilkukrotnie umieścić zwierzę w kontenerze. Warto również zadbać o to, by podczas lotu miało ono dostęp do wody i jakąś rzecz, np. zabawkę, dzięki której będzie czuło znajomy zapach - wskazuje lek. wet. Ireneusz Bryzek z Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Lux-Vet w Lublinie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Transport zwierząt Psy i koty o wadze do 8 kilogramów (razem z kontenerem) mogą znaleźć się w kabinie pasażerskiej samolotu

Zwierzaki na specjalnych prawach

Planując przewóz zwierzaka samolotem, należy przede wszystkim zweryfikować, czy dana linia lotnicza w ogóle dopuszcza możliwość transportu zwierząt. Takich informacji należy poszukiwać na stronie internetowej lub też kontaktując się z biurem obsługi klienta wybranego przewoźnika.Transport zwierząt samolotem może odbywać się na trzy sposoby: na pokładzie samolotu w specjalnym pojemniku, w luku bagażowym lub luku bagażowym jako cargo. Mniejsze zwierzaki (do 8 kilogramów, wliczające w to kontener) mogą znaleźć się w kabinie pasażerskiej, choć i w tym przypadku są odstępstwa – do Wielkiej Brytanii zwierzaki podróżują wyłącznie w luku bagażowym. Większe osobniki muszą odbyć lot w przestrzeni bagażowej. Trzeba też pamiętać o tym, że nawet gdy nasz podopieczny znajduje się na pokładzie, przez cały lot musi znajdować się w transporterze (nie dotyczy to psa przewodnika). Powinniśmy też wcześniej niż zazwyczaj zjawić się na lotnisku – około trzy godziny przed wylotem, gdyż odprawa zwierząt trwa nieco dłużej niż standardowa.Wybierając się w podniebną podróż z naszym ulubieńcem, należy również mieć na uwadze dodatkowe opłaty, które są uzależnione od rodzaju lotu (krajowy, wewnątrz Unii Europejskiej, międzykontynentalny) i wielkości zwierzęcia oraz jego klatki (odstępstwem jest pies przewodnik, którego przewóz jest zwolniony z opłat). Samą chęć transportu powinniśmy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed wylotem.Wcześniejsze poinformowanie przewoźnika umożliwia dostosowanie warunków panujących w przestrzeni bagażowej do bezpiecznego transportu zwierzęcia poprzez ustawienie odpowiedniej temperatury i zapewnienie właściwej wentylacji. Lot samolotem to dla zwierzaków źródło stresu. Możemy jednak zadbać o jak najlepsze samopoczucie naszych podopiecznych.Przygotowując się do wylotu należy także zadbać o właściwe dokumenty zwierzaka. To między innymi aktualna książeczka szczepień (musi w niej znajdować się wpis potwierdzający, że minęło co najmniej 21 dni od ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie) i wydany przez weterynarza specjalny paszport. Zwierzę odbywające lot powinno również mieć wszczepiony chip umożlwiający jego identyfikację.Mimo że zwierzęta, poza psami i kotami, najczęściej muszą podróżować w luku bagażowym, istnieje pewnego rodzaju furtka dla osób, które potrzebują swojego podopiecznego przy sobie. W Stanach Zjednoczonych możliwe jest bezpłatne zabranie na pokład zwierzęcia będącego emocjonalnym wsparciem (ang. emotional support animal, ESAN), co w ostatnich latach wiązało się z wieloma nadużyciami ze strony pasażerów. Świat obiegały fotografie kucyków, kangurów czy indyków odbywających podniebną podróż. Z tego względu linie lotnicze za oceanem podchodzą obecnie do kwestii ESAN bardziej restrykcyjnie. Nie zmienia to faktu, że lecąc do USA, nawet samolotem naszego narodowego przewoźnika, istnieje opcja zabrania na pokład psa w ramach emocjonalnego wsparcia. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniego zaświadczenia uzasadniającego obecność czworonoga.