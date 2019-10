Upadłość biura podróży i co dalej?

Upadłości biur podróży znowu dają o sobie znać. Bankructwo Thomasa Cooka oraz kłopoty jego polskiej spółki córki Neckermann Polska ponownie zwróciły uwagę na los turystów, którym odwołano wymarzone wakacje. O czym powinni pamiętać, dochodząc swoich praw? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Wskazówek w tym zakresie udziela GIVT.

gdy zakupiono zorganizowaną wycieczkę w biurze podróży lub

gdy u touroperatora wykupiono wyłącznie połączenie czarterowe, bez pobytu na miejscu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. dima_sidelnikov - Fotolia.com Biuro podróży Jeśli mamy do czynienia z bankructwem biura podróży, mamy możliwość - w zależności od sytuacji - domagać się pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub też zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet odwołanej wycieczki.

- W przypadku upadłości spółki, w pierwszej kolejności zaspokajane są zobowiązania podatkowe lub inne zobowiązania publicznoprawne. Lista wierzycieli zazwyczaj jest długa, a pierwszeństwo w odzyskaniu pieniędzy mają instytucje państwowe. Może zatem dojść do sytuacji, w której majątek spółki się wyczerpie, zanim dojdzie do zaspokojenia roszczeń poszczególnych klientów. Nie należy się jednak poddawać – mówi Elżbieta Tyszka, główny prawnik w GIVT - firmie pomagającej w uzyskiwaniu odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty.

- Loty czarterowe realizowane przez przewoźników lotniczych, zakupione za pośrednictwem biur podróży, są objęte Rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., które daje pasażerom prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych między innymi w przypadku odwołania lotu – dodaje Elżbieta Tyszka.

W sytuacji upadłości biura podróży , należy rozróżnić dwa przypadki:W pierwszej ze wskazanych sytuacji pasażera chronią udzielone gwarancje ubezpieczeniowe, a także przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie w przypadku niewypłacalności biura podróży lub pośrednika turystycznego.Jeśli mamy do czynienia z bankructwem biura podróży, mamy możliwość - w zależności od sytuacji - domagać się pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub też zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet odwołanej wycieczki. Co więcej, turystów, którzy w momencie upadłości biura podróży przebywają za granicą, obejmuje opieka Marszałka Województwa, co pozwala im być spokojnymi o powrót do domu. Gdyby nie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, uzyskanie świadczeń od upadającej spółki byłoby niezwykle trudne.W drugim przypadku – gdy w wyniku upadłości biura podróży niemożliwe są do zrealizowania połączenia czarterowe, które były realizowane przez linię lotniczą należącą do biura podróży i oferowane do sprzedaży jako pojedynczy element (bez zorganizowanej wycieczki), procedura dochodzenia roszczeń wygląda inaczej.Należy wówczas złożyć reklamację do przewoźnika lotniczego, podając w uzasadnieniu trasę czarteru oraz numer lotu. Zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2014, pasażerom może przysługiwać odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 €, w zależności od długości trasy lotu. Więcej informacji o okolicznościach, jakie trzeba spełnić, by móc uzyskać rekompensatę, znajduje się w prawach pasażera.