Kosztowne zmiany w prawie pracy

7 września br. weszły w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy. To, co ma okazać się ukłonem w stronę pracowników, może jednocześnie uderzyć w małe i średnie przedsiębiorstwa. Te ostatnie powinny przygotować się na kolejne koszty, zaburzenia w planach budżetowych oraz zwiększone ryzyko wykorzystywania nowych regulacji przez pracowników, których lojalność pozostawia wiele do życzenia.

Większa ochrona pracownika blokadą dla pracodawcy

Przedsiębiorco, uważaj, jak patrzysz!

Ta zmiana jest bardzo niekorzystna dla pracodawców, zwłaszcza gdy jest coraz więcej pracowników, którzy wykorzystują takie wyłomy w przepisach prawa. Drobne spojrzenia lub dotyk już mogą skutkować oskarżeniem o mobbing i możliwość żądania odszkodowania. - ocenia ekspert Monika Żebrowska, Senior HR&Finance Manager Clue PR.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rcx - Fotolia.com Zmiany w prawie pracy nie oszczędzają przedsiębiorców Wprowadzenie większej ochrony w zakresie urlopów i mobbingu mogą doprowadzić do nadużyć ze strony nielojalnych pracowników.

Budujemy pokolenie dużych oczekiwań

Zwolnienie młodych ludzi z podatku spowoduje albo eliminowanie młodych z wielu firm, by budować zespół tylko wśród doświadczonych i stabilnych pracowników, albo stawianie tylko na młodych i niedoświadczonych, ale objętych zwolnieniem z podatku. - ocenia Alexander Beresford, CMO Finiata.

Jedna ze zmian w prawie pracy odnosi się do zapisów regulujących kwestie związane ze świadectwem pracy . Dotychczas obowiązek jego wystawienia spoczywał na pracodawcy od - najwcześniej - następnego dnia po zakończonym stosunku pracy. Obecnie świadectwo pracy należy wręczyć nie tylko ostatniego dnia pracy, ale też zrobić to osobiście. Jeżeli pracownik przebywa w tym czasie na urlopie lub z innych powodów jest nieosiągalny, to wówczas obowiązkiem pracodawcy jest przesłanie świadectwa w ciągu maksymalnie 7 dni po zakończeniu stosunku pracy. Dodatkowo wydłużeniu z 7 do 14 dni uległ okres, w którym pracownik może wnosić o sprostowanie w treści tego dokumentu.Bardziej inwazyjny dla pracodawcy, ale korzystny dla pracownika jest przepis o ochronie zatrudnienia dla członków najbliższej rodziny zatrudnionego. Zapis dotyczy urlopów macierzyńskich i rodzicielskich - do tej pory osoba, która przebywała na w/w urlopie nie mogła być zwolniona po powrocie do pracy i jej ochrona wynosiła 12 miesięcy od momentu powrotu (w przypadku, gdy wymiar etatu uległ zmianie). Ochrona zostaje rozszerzona na np. ojca, którego partnerka przebywa na urlopie macierzyńskim lub prawnych opiekunów w przypadku adopcji.Ostatnio popularne na forach i w mediach są tematy mobbingu i dyskryminacji - do tej pory w prawie był wskazany katalog przyczyn - czym jest dyskryminacja i mobbing, wraz z nowelizacją Kodeksu zostaje on zniesiony i obecnie każda rzecz, którą uznasz za nękanie, znęcanie się nad pracownikiem zostanie zaklasyfikowane pod tę definicję. Kiedyś mobbingowany pracownik mógł domagać się odszkodowania, gdy został zwolniony z pracy lub sam się zwolnił. Zmiana wprowadza to prawo do odszkodowania nawet w sytuacji, gdy pracownik wciąż pracuje w danej firmie.Kolejne zmiany w prawie pracy planowane są na początek 2020 r., prawdopodobnie procedowane będą: nowe regulacje w urlopach (dot. kumulowania się urlopów), nadgodzin, kwestie kiedy rozliczane będą nadgodziny). Obecnie prace są na etapie projektowania.Rząd przyjął zmiany w wynagrodzeniach od nowego roku. Zwiększeniu ulegnie najniższe wynagrodzenie z 2 250 zł na 2 600 zł i przeciętna płaca w gospodarce 4 765 zł na 5 223 zł (obliczana na podstawie wskaźników makroekonomicznych), w efekcie wzrosną składki ZUS o +/- 127 zł. Stawka godzinowa na umowie zlecenie również wzrośnie do 17 zł brutto. Ostatnia deklaracja premiera Morawieckiego zakłada podwyższenie płacy minimalnej nawet do 4000 zł brutto do 2021 roku, co dodatkowo obciąża budżety pracodawców.Od 1 sierpnia 2019 r. w życie weszło zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. Nowe zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Dla pracodawcy to kolejny obowiązek - musi on pilnować wieku pracownika, aby wiedzieć od kiedy musi rozliczać zaliczkę na podatek od wynagrodzenia. Chociaż jeszcze przedsiębiorcy tego nie widzą, rośnie pokolenie osób przyzwyczajonych od młodego wieku do wysokich zarobków.Przykładowo, młody człowiek na starcie zarabia 2800 zł, po 3 latach pracy kończy 26 lat, traci ulgi i benefity, ale nie chce już zarabiać 2800 zł tylko 3800 zł, bo ma doświadczenie i wiedzę, więc pracodawca będzie musiał podwoić swoje wydatki, a wtedy po przeanalizowaniu budżetu może okazać się, że nie stać go na takiego pracownika. Zaburzona płynność finansowa przedsiębiorcy może zmusić go do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania, takich jak odnawialna linia kapitałowa FlexKapitał, która daje dostęp do środków finansowych w dowolnym momencie, przy minimalnych wymaganiach czasowych i formalnych.Naturalnie młodzi ludzie, nie będą także chcieli pozostać w firmie na słabszych warunkach finansowych. Zwłaszcza, gdy najnowsze badania wykazały, iż 56% przedstawicieli pokolenia Z jako priorytetową aspirację w życiu stawia wysokie zarobki i majętność - to 4% skok w stosunku do millenialsów.Pozytywną zmianą w najbliższej przyszłości (już od 1 października 2019) będzie obniżenie podatku z 18% na 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu nieznacznie zmaleją koszty pracy, a przeciętny Kowalski “na rękę” dostanie więcej.