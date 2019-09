Świadectwo pracy po zmianach

Świadectwo pracy © Ever - Fotolia.com

Najświeższe zmiany przepisów dotyczących świadectwa pracy sprzyjać mają przede wszystkim uporządkowaniu i powszechności. I wprawdzie w świetle innych, nowych regulacji Kodeksu pracy zdają się one mieć drugorzędne znaczenie, to jednak powinny one zainteresować wszystkich pracodawców i pracowników. Czy można się spodziewać, że w końcu doczekają się oni elektronicznej wersji tego dokumentu?

Uporządkowane działania

- Nowe zapisy dotyczące świadectwa pracy cechuje przede wszystkim powszechność. Porządkują one procedury związane z wystawianiem tych dokumentów. Na pracodawców zostają nałożone obowiązki związane z terminowością wydania świadectw pracy, które muszą zostać wypełnione pod rygorem grzywny. Dla pracowników nowe zapisy to z kolei prawo, które warto egzekwować.

Poprawny proces

Paradoksalnie w branży, dla której pracujemy, znacznie większe zainteresowanie wywołują czerwcowe zmiany w zakresie świadectw pracy. Dotyczyły one wzoru świadectwa pracy i usunięcia z niego imion rodziców pracownika. Choć ten fakt może dziwić, jest on związany z tym, że uczelnie wyższe zawierają umowy o zatrudnienie zazwyczaj w ramach semestrów akademickich. Niezależnie od branży, dla każdego pracodawcy liczy się poprawność tych dokumentów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ever - Fotolia.com Świadectwo pracy Na pracodawców zostają nałożone obowiązki związane z terminowością wydania świadectw pracy, które muszą zostać wypełnione pod rygorem grzywny.

Krok po e-świadectwa

Rozwój e-dokumentów można zauważyć zarówno na wyższym poziomie „organizacji” (w rozwiązaniach typu Twój e-PIT czy mObywatel), jak i w poszczególnych systemach zarządzania dla firm czy instytucji. Powszechne stają się np. e-zwolnienia czy e-PIT-y, które wraz z innymi elektronicznymi wersjami dokumentów wprowadziliśmy również w oprogramowaniu dla uczelni wyższych. W mojej opinii wprowadzenie elektronicznej wersji świadectw pracy, stworzenie scentralizowanej bazy takich dokumentów i umożliwienie pobierania danych o pracownikach jest tylko kwestią czasu – podsumowuje Agnieszka Biegała Dudek, Starszy Konsultant Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Najnowsze regulacje Kodeksu pracy zaczęły obowiązywać 7 września 2019 r. W opinii Agnieszki Biegała-Dudek, Starszego Konsultanta Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o., szczególnie istotne są trzy aspekty wprowadzonych zmian:Podkreślenia wymaga również, że na skutek najświeższych zmian przepisów w zakresie świadectwa pracy wydłużył się (z 7 do 14 dni) okres, w którym pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o sprostowanie treści tego dokumentu. W Kodeksie pracy pojawiła się również regulacja stanowiąca o terminie wydania świadectwa pracy przez pracodawcę. Pracodawca powinien dokonać tego w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo pocztą w ciągu 7 dni od tego momentu (gdy nie mógł tego zrobić z przyczyn obiektywnych, czyli np. ostatni dzień zatrudnienia wypadał w niedzielę).