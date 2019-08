Nieudana podróż samolotem. Co z odszkodowaniem?

Wakacje sprzyjają podróżom. Nic zatem zaskakującego, że to właśnie w tym okresie dochodzi do największych opóźnień samolotów, zagubień bagażu i innych perturbacji związanych z ruchem lotniczym. Warto pamiętać, że przynajmniej niektóre z tych niedogodności możemy sobie zrekompensować. Co zrobić, gdy nasza podróż samolotem nie przebiegła pomyślnie? Kiedy i jak możemy domagać się odszkodowania od linii lotniczych? Wskazówek w tym zakresie udziela przedstawiciel Portu Lotniczego Lublin.

Odwołany lub opóźniony lot? Za nieudaną podróż samolotem należy Ci się odszkodowanie

– Klient linii lotniczej może ubiegać się o rekompensatę finansową w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o minimum 5 godzin, choć regulaminy niektórych przewoźników mówią też o 3 godzinach. Podobnie w wyniku odmowy przyjęcia na pokład przez tzw. overbooking, czyli sprzedaż nadmiarowej liczby biletów. Wysokość odszkodowania wynosi 250, 400 lub 600 euro w zależności od liczby kilometrów lotu. Reklamacje można składać też w przypadku zagubienia, zniszczenia lub opóźnienia bagażu – podkreśla Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin.

– Jeśli podróż samolotem nie przebiegła pomyślnie, lot został np. odwołany lub jest znacząco opóźniony, przewoźnik musi zapewnić oczekującym m.in. niezbędne posiłki i napoje stosownie do czasu zwłoki. Niedopełnienie tego obowiązku także może być zareklamowane ¬– dodaje Rafał Nawrocki.

Jak i kiedy zgłaszać reklamację?

– Rozporządzenie europejskie nie wyznacza terminu zgłoszenia reklamacji nieudanej podróży samolotem, zatem kwestia ta regulowana jest przez prawo obowiązujące w kraju wylotu lub to, w którym zarejestrowany jest przewoźnik. W większości przypadków okres ten trwa 3 lata, choć zdarzają się kraje, w których wynosi nawet 15. W Polsce to maksymalnie 1 rok. Po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu – informuje Rafał Nawrocki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pracownik lotniska Sezon urlopowy to czas wzmożonego ruchu lotniczego

O czym warto pamiętać

Przewidywania Eurocontrol – agencji kontrolującej ruch lotniczy w UE - wskazują, że w tym roku łączna wartość opóźnień w pasażerskim ruchu lotniczym osiągnie poziom 38 milionów minut. Względem minionego roku oznacza to wzrost o 100%. Skalę problemu pokazał już czerwiec br., kiedy to na czas wylądowało zaledwie 67 proc. samolotów. Warto zatem pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych, która nie wywiązała się z warunków umowy zawieranej w chwili zakupu biletu W całej Unii Europejskiej obowiązują takie same przepisy w zakresie odszkodowań i udzielania pomocy pasażerom, a prawa przysługujące w takich wypadkach wynikają z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 261/2004.Jak zaznacza, prawo wyraźnie stanowi także o obowiązku zapewnienia opieki podróżnemu przez firmę lotniczą.Reklamacje związane z niedopełnieniem warunków przewozu należy w pierwszej kolejności skierować do linii lotniczej lub biura podróży (loty czarterowe). Najlepiej zrobić to bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia, kiedy wszystkie bilety i karty pokładowe mamy przy sobie.Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Jeśli otrzymana decyzja jest odmowna należy złożyć skargę na linię lotniczą do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Zażalenie rozpatrzy Rzecznik Praw Pasażerów. Choć w teorii ma na to 90 dni, to w praktyce postępowania mogą trwać dłużej z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Chcąc zatrzymać bieg terminu przedawnienia sprawy, należy skierować ją na drogę postępowania sądowego bądź administracyjnego.Rekompensata finansowa wcale nie musi zostać wypłacona, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane tzw. zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, czyli takich, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przykładem mogą być niespodziewane warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny ruch lotniczy. W sezonie urlopowym pojawiają się też informacje o planowanych strajkach pracowników linii lotniczych. Jeśli doprowadzą do opóźnienia lub odwołania lotu, są podstawą do złożenia reklamacji. Warto też pamiętać, że prawo do zwrotu kosztów biletu jest czym innym niż odszkodowanie – są to dwa odrębne prawa pasażera. Jeśli w wyniku odwołania lub znaczącego opóźnienia lotu odzyskamy pieniądze za bilet, to i tak możemy ubiegać się o rekompensatę finansową. Co więcej, odszkodowanie przysługuje każdemu pasażerowi niezależnie od wieku, co ma znaczenie w przypadku rodzinnych lotów na wakacje.