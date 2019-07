Jednoosobowa działalność gospodarcza konsumentem?

Przyjęty na początku lipca br. Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) ma stanowić ułatwienie dla biznesu i być bazą do wprowadzania zmian w innych ustawach tak, aby z barków polskich przedsiębiorców zdjąć zbyteczne i nadmierne obciążenia regulacyjne. Jedna z proponowanych w projekcie PPP zmian dotyczy, przy zachowaniu pewnych warunków, zrównania uprawnień jednoosobowej działalność gospodarczą z tymi, które przysługują konsumentowi. Z szacunków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że objęłaby ono około 2,7 mln zarejestrowanych w CEIDG podmiotów.

Milowy krok w stronę przedsiębiorców?

Zaznaczyć należy, że propozycje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie rozszerzenia ochrony dla przedsiębiorców były krytykowane między innymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, UOKiK oraz Rządowe Centrum Legislacji – mówi Marlena Bednarz, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. - Instytucje te wyrażały swoje zaniepokojenie wskazując, że nowe przepisy spowodują konieczność każdorazowego badania tego, co wchodzi w zakres działalności zawodowej danego przedsiębiorcy, a co nie, co może powodować powstawanie sporów. Zdaniem przeciwników projektowanych zmian, nowe przepisy mogą zmniejszyć wydajność organów zajmujących się takimi sprawami, wzrost liczby spraw sądowych i wydłużenie obecnie trwających procesów – dodaje Marlena Bednarz, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Gąszcz przepisów prawnych powoduje niekiedy zawrót głowy nawet u prawników, a co dopiero u osoby, która na co dzień nie zajmuje się prawem i która nie dysponuje zapleczem finansowym umożliwiającym jej analizę prawną zawieranych umów. Nie można zapominać, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często są niejako „zmuszane” do zawierania niektórych rodzajów umów, jednocześnie jednak nie mogą powoływać się na klauzule abuzywne – podkreśla Marlena Bednarz, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. adrohacheerre - Fotolia.com Zmiany w prawie Nowe przepisy są krokiem do rozluźnienia sztywnych zasad

Nowości w prawie

powoływać się na klauzule abuzywne – czyli w sytuacji, gdy postanowienia umowy, które nie zostały z nią ustalone indywidualnie, a kształtują jej prawa i obowiązki w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interes, może wskazać, że zgodnie z przepisami te postanowienia jej nie obowiązują;

skorzystać z przepisów rękojmi za wady na „preferencyjnych” warunkach (w transakcjach nie mających charakteru zawodowego dla nabywcy będzie obowiązywało domniemanie istnienia wady w chwili zakupu; w przypadku, w którym sprzedawca zaproponuje usunięcie wady, kupujący przedsiębiorca będzie mógł żądać wymiany rzeczy na nową; jeśli natomiast sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji nabywcy – osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – w ciągu 14 dni, będzie to oznaczało, że reklamacja została uznana);

odstąpić od zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowy w ciągu 14 dni.

W mojej ocenie pomimo tego, że wielu przedsiębiorców zmuszonych będzie do zweryfikowania i dostosowania regulaminów i wzorów umów stosowanych przez nich w stosunkach z przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG, wskazane zmiany są zmianami na lepsze – mówi Marlena Bednarz Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zaproponowane zmiany mają na celu rozluźnienie obowiązujących i dość sztywnych zasad, na mocy których o zakresie uprawnień przysługujących kupującym decyduje jedynie fakt, czy za dany towar lub usługę otrzymali fakturę, czy też nie. Jest to również dopuszczenie do głosu formułowanych już od lat postulatów odnośnie wprowadzenia zróżnicowania przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności.Czym różni się sytuacja mikroprzedsiębiorcy od konsumenta w przypadku, gdy zawiera on umowę dla niego „niecodzienną” i z jakich powodów ustawodawca postanowił przyznać im inny zakres ochrony?Zgodnie z projektem, jeżeli osoba wpisana do CEIDG zawarła z innym przedsiębiorcą umowę niemającą dla niej charakteru zawodowego (np. fryzjerka zakupiła klimatyzację do prowadzonego przez siebie salonu, biuro rachunkowe zakupiło kserokopiarkę), to może ona: