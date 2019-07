Co robić, gdy linie lotnicze zawodzą?

Podróż samolotem kojarzy się nam przede wszystkim z szybkim i komfortowym przemierzaniem sporych dystansów. Skojarzenie trafne pod warunkiem jednak, że coś nam tej podróży nie perturbuje. Doświadczenie niejednokrotnie jednak już pokazało, że opóźniony lot czy zniszczony bagaż to sytuacje, które wcale nie należą do odosobnionych. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, jak sobie z nimi poradzić.

1. Lot się opóźnia więcej niż 2 godz.? Co robić?

2. Lot opóźnia się więcej niż 5 godz.? Co robić?

3. Zbliża się noc, a samolot wciąż nie odleciał? Co robić?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ivan kmit - Fotolia.com Lotnisko Jeżeli lot zostanie przeniesiony na następny dzień, przewoźnik powinien wydać Ci voucher na nocleg, zagwarantować przejazd do i z hotelu oraz wyżywienie.

4. Jesteś na lotnisku, a okazuje się, że zabrakło dla Ciebie miejsca? Co robić?

5. Mój bagaż rejestrowany został zniszczony. Co robić?

6. Mój bagaż nie przyleciał? Co robić?

7. Nigdy nie wiem, gdzie wysłać reklamację… Co robić?

8. Czy jest miejsce, gdzie znajdę te wszystkie informacje?

informacje o prawa pasażera znajdują się na stronie ECK

w ECC-Net Travel App, bezpłatnej aplikacji, gdzie znajdziesz odpowiedzi na pasażerskie problemy w kilku językach

Jeżeli opóźnienie dotyczy lotu krótkodystansowego (do 1500 km), to wówczas możesz poprosić przewoźnika o voucher na posiłek i napój. W przypadku ewentualnej odmowy, zachowaj rachunki i prześlij ich kopie liniom lotniczym z prośbą o zwrot poniesionych kosztów. W przypadku dłuższych dystansów tzw. „prawo do opieki” zaczyna przysługiwać pasażerowi po trzech lub czterech godzinach opóźnienia.Masz już serdecznie dość czekania lub Twoja podróż straciła sens? Jeżeli opóźnienie samolotu przekracza 5 godzin, przysługuje ci prawo rezygnacji z lotu i żądania darmowego lotu powrotnego do miejsca rozpoczęcia podróży.Jeżeli lot zostanie przeniesiony na następny dzień, przewoźnik powinien wydać Ci voucher na nocleg, zagwarantować przejazd do i z hotelu oraz wyżywienie.Pasażerowie, których lot opóźnił się o więcej niż 3 godziny lub został odwołany, mogą ubiegać się o odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 euro. Rekompensata nie przysługuje, gdy lot został przesunięty z powodu nadzwyczajnych okoliczności (np. zła pogoda, destabilizacja polityczna).Tutaj sprawdzisz wysokość rekompensaty, jaka Ci przysługuje: https://konsument.gov.pl/kalkulator-praw-pasazerow-linii-lotniczych/Rzadko dochodzi do takiej sytuacji, gdy kupiłeś wycieczkę w biurze podróży. Częściej, gdy lot został zarezerwowany na własną rękę. Pasażerom, którzy nie zmieścili się na pokład z powodu sprzedaży zbyt dużej liczby biletów przysługują określone prawa: przebukowanie na lot w najbliższym terminie, w razie konieczności nocleg i wyżywienie, a także odszkodowanie od 250 do 600 euro.Po odebraniu bagażu udaj się do biura reklamacji bagażowych, które często znajduje się w pobliżu taśm. Miejsce to powinno być oznaczone na lotniskowych tablicach informacyjnych. Otrzymasz tam raport z uszkodzenia tzw. PIR – zachowaj go! Wykonaj też kilka zdjęć w celach dowodowych. W terminie 7 dni wyślij pisemną reklamację linii lotniczych. Nie zwlekaj do powrotu z wakacji. Aby otrzymać zwrot za walizkę, musisz ją wycenić. Najlepiej, jak wyślesz liniom lotniczym rachunek.Zgłoś to w biurze reklamacji bagażowych – zachowaj potwierdzenie w postaci raportu PIR. W czasie oczekiwania na opóźnioną walizkę możesz zakupić rzeczy pierwszej potrzeby (bieliznę, kosmetyki, ubrania na zmianę) – zatrzymaj rachunki. Po odbiorze bagażu masz 21 dni na reklamację. Musisz samodzielnie wycenić swoją szkodę, najczęściej będą to rachunki za zakupione w czasie oczekiwania rzeczy. Jeżeli bagaż się nie znajdzie, wyślij reklamację przewoźnikowi w ciągu 21 dni od lotu. Wówczas możesz zażądać zwrotu za rzeczy znajdujące się w walizce.Warto wtedy skorzystać z zestawienia formularzy skarg, przegotowanego przez ECK Polska. Zawiera ono linki do formularzy reklamacyjnych najbardziej popularnych europejskich linii lotniczych: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-skarg/