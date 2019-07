Czym są loty czarterowe i dlaczego warto się nimi interesować?

Ceny biletów lotniczych bywają już na tyle atrakcyjne, że zwiedzanie świata przestaje się kojarzyć wyłącznie z luksusem. Większość z nas okazji na tanie latanie szuka przede wszystkim na stronach przewoźników. Tymczasem interesującą opcją są również przeloty organizowane przez touroperatorów. Okazuje się bowiem, że loty czarterowe potrafią kosztować znacznie mniej niż te, które wykupujemy bezpośrednio od danej linii lotniczej. Na czym polegają różnice między czarterami a regularnymi lotami rejsowymi? Jak przygotować się do takiej podróży?

Na czym polegają loty czarterowe?

– Biurom podróży zależy na pełnym zapełnieniu wynajmowanego samolotu, żeby pokryć koszty czarteru. Gdy na kilka dni przed wylotem na pokładzie wciąż pozostają wolne miejsca, dążą do odsprzedania ich pasażerom indywidualnym. Często sprowadza się to do oferowania biletów last minute znacznie poniżej kosztów – tłumaczy Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin.

Szansa na niedrogą podróż

– Chcąc kupić tanie bilety czarterowe, trzeba umieć szybko podejmować decyzje i mieć elastyczne podejście do kwestii takich jak data wylotu i powrotu. Ofert można szukać w niektórych internetowych wyszukiwarkach posiadających sekcję lotów czarterowych, aczkolwiek najlepiej odwiedzać bezpośrednio strony touroperatorów. Trzeba jednak nastawić się na cierpliwość i liczyć na odrobinę szczęścia. Ceny potrafią zmieniać się z dnia na dzień, dlatego należy sprawdzać je regularnie. Wynika to z czynników takich jak np. rezygnacja innych pasażerów lub uwolnienie dodatkowej puli biletów przez biura podróży – zaznacza Rafał Nawrocki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plaża Przy elastycznym podejściu do podróży loty czarterowe mogą okazać się świetną alternatywą dla regularnych lotów rejsowych

Bagaż i odprawa

– Najczęściej w ramach biletu linie czarterowe oferują podróżnym bagaż podręczny o wadze do 5 kg oraz rejestrowany o masie nieprzekraczającej 20 kg. Limity te mogą się różnić w zależności od kierunku, typu samolotu czy polityki firmy. Zawsze należy też liczyć się z dodatkowymi opłatami za nadbagaż czy ponadwymiarowy sprzęt sportowy – wyjaśnia Rafał Nawrocki.

Na co można liczyć, decydując się na loty czarterowe? Na zaskakująco niskie koszty, możliwość komfortowego przelotu do najbardziej atrakcyjnych destynacji, brak przesiadek i darmowy bagaż rejestrowany. Zalet bywa więcej, więc nie jest niczym zaskakującym, że ten sposób podróżowania zyskuje na popularności.Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego wskazują, że w minionym roku przewoźnicy oferujący loty czarterowe wykonali o 34 proc. więcej połączeń niż rok wcześniej. Jeśli zatem możemy pozwolić sobie na pewną elastyczność w zakresie wyboru terminu podróży, to wówczas czartery mogą okazać się interesującą alternatywą dla regularnych połączeń oferowanych przez regularne linie lotnicze Loty czarterowe realizowane są na bazie umowy zawieranej przez linię lotniczą i podmiot, który wynajmuje samolot na wybraną trasę i w określonym terminie. Takie przeloty odbywają się poza regularnym rozkładem lotów i oferowane są zarówno przez spółki należące do popularnych przewoźników, jak i przez firmy specjalizujące się wyłącznie w czarterowaniu samolotów. W większości zamawiane są przez biura podróży, które zobowiązane są zapewnić transport na miejsce wycieczek w ramach pakietu turystycznego. Jednak zdarzają się też bilety sprzedawane bezpośrednio klientom indywidualnym, np. w sytuacji, gdy na krótko przed wycieczką organizowaną przez agencję w samolocie wciąż pozostają niewykupione miejsca.Z uwagi na brak dodatkowych opłat (np. za bagaż), koszt biletów czarterowych może być mniejszy niż podróż tzw. tanimi liniami lotniczymi, a w ofercie last minute nawet kilkukrotnie niższy niż u tradycyjnych przewoźników.Najtańszych biletów czarterowych warto szukać na 1-2 tygodnie przed planowaną datą wylotu. Dla osób chcących zaplanować lot z większym wyprzedzeniem także istnieje możliwość rezerwacji połączeń czarterowych. Niektórzy touroperatorzy oferują przewóz nawet dwa miesiące przed lotem.Limity bagażowe w przypadku lotów czarterowych są zbliżone do tych obowiązujących na trasach średniego i dalekiego zasięgu, ale zależą bezpośrednio od przewoźnika obsługującego połączenie. Dokładne wytyczne znaleźć można na stronach biur podróży.Nieudogodnieniem w przypadku lotów czarterowych jest zazwyczaj brak możliwości odprawy internetowej. Każdy pasażer musi osobiście stawić się do stanowiska check-in na lotnisku, gdzie nada bagaż rejestrowany i otrzyma kartę pokładową, na podstawie której będzie wpuszczony na pokład. Co więcej, warto mieć na uwadze, że odwołanie ani zmiana rezerwacji nie jest możliwa, dlatego zakup biletów musi być dokładnie przemyślany. W przypadku opóźnień samolotu komplikacje związane np. z przepadnięciem rezerwacji hotelowej czy transportu ponosi pasażer.