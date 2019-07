Planujesz urlop? Czas sprawdzić biuro podróży

Sezon turystyczny w pełni. To dobra okazja, aby przyjrzeć się kondycji rodzimych touroperatorów. Z danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. wynika, że w połowie bieżącego roku łączne zadłużenie biur podróży opiewało na 4,7 mln zł, a więc było o 4% wyższe niż przed rokiem. U schyłku maja br. długi miało na swoim koncie 316 przedstawicieli branży.

– Jeśli biuro podróży nie opłaca składek ubezpieczeniowych, powinniśmy poważnie zastanowić się nad skorzystaniem z jego usług. Biura podróży mają obowiązek wykupywania ubezpieczeń, zwłaszcza jeśli organizują wyjazdy zagraniczne. Dlatego warto zwracać uwagę, czy biuro podróży wykupuje i opłaca polisy ubezpieczenia. Warto też zwrócić uwagę na zakres oferowanego ubezpieczenia, np. wysokość kosztów zapewnionej opieki medycznej – mówi Jarosław Furmaniak, kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju ERIF BIG S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Biuro podróży Jeśli biuro podróży nie opłaca składek ubezpieczeniowych, powinniśmy poważnie zastanowić się nad skorzystaniem z jego usług.

- Z naszych danych wynika, że w każdym regionie znajduje się co najmniej kilku nierzetelnych tour operatorów. Dlatego warto poświęcić kilka minut, aby mieć pewność, że podczas naszego urlopu nic nie zakłóci nam spokoju. To bardzo proste. Wystarczy na przykład bezpłatnie zalogować się do serwisu infokonsument.pl należącego do biura informacji gospodarczej ERIF, wpisać NIP tour operatora i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zadłużenia. Jeśli ma, wtedy należy rozważyć zmianę lub ponieść świadomie ryzyko – komentuje Jarosław Furmaniak.

Z czego wynikają długi touroperatorów ? Statystyki pokazują, że przeważnie są one wynikiem nieopłaconych rachunków telefonicznych - łącznie zadłużenie z tego tytułu to niemal 1,7 mln zł. Następne w kolejności są nieuregulowane opłaty ubezpieczeniowe (1,1 mln zł), a na trzecim miejscu plasują się nieopłacone raty leasingowe (750 tys. zł).Dane ERIF wskazują, że z największym zadłużeniem zmaga się w tej chwili pewne biuro podróży ze Śląska, którego dług sięga 340 tys. zł. Oprócz województwa śląskiego, najwięcej touroperatorów z długami funkcjonuje na terenie Małopolski, Mazowsza, Dolnego Śląska i Pomorza. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że mieszkańcy innych regionów nie trafią na zadłużone biuro podróży.Warto też sprawdzić status działalności organizatora turystyki. Można to zrobić za pośrednictwem strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: www.ewidencja.ufg.pl. Dowiemy się z niej m.in., jaki jest status działalności danego tour operatora, czy ma zabezpieczenia finansowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy nadal obowiązują.Usługa sprawdzenia biura podróży, ale też innego przedsiębiorcy, organizatora usług turystycznych to w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej koszt w wysokości 34,99 zł. Można z niej skorzystać przez siedem dni w tygodniu o dowolnej porze.