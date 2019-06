Fala upałów obejmuje całą Europę. Wczoraj w naszym kraju padł czerwcowy rekord gorąca - termometry w Lubuskiem, odnotowały 38,2 stopnia w cieniu. Taka aura nie sprzyja naszemu zdrowiu. Na kanikułę szczególnie narażeni są pracownicy. Jeśli w gorący dzień zatrudniony zasłabnie bądź dozna udaru słonecznego, konsekwencje może ponieść również jego pracodawca. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją?

- W skrajnych warunkach pogodowych – np. przy silnym mrozie czy upale – pracodawca powinien zadbać o komfort pracowników. Jeżeli pracownik wykaże, że jego problemy zdrowotne związane są z zaniedbaniem przedsiębiorcy, może zgłosić się do niego po rekompensatę. Finansowe konsekwencje takiej sytuacji mogą być dla firmy bardzo dotkliwe. Upał może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a niekiedy nawet śmierci. Odszkodowania w takich przypadkach liczy się nieraz w setkach tysięcy, a nawet milionach złotych – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Cyril Comtat - Fotolia.com Upał w pracy Czy OC pracodawcy ochroni przed skutkami upału?

- Powyższy opis to modelowy wręcz przykład szkody. Tyle tylko, że nie każda sytuacja jest tak jednoznaczna. Należy pamiętać, że nawet drobiazgowe trzymanie się przepisów i zaleceń z zakresu BHP to czasem za mało. Poszkodowany podczas upału pracownik i tak będzie mógł starać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy – tłumaczy Damian Andruszkiewicz.

Jak działa ubezpieczenie OC pracodawcy?

- W tym sektorze działają firmy niemające tak dużego zaplecza finansowego jak korporacje. Dlatego nieraz nawet pozornie niewielkie roszczenie może zdestabilizować działanie przedsiębiorstwa. Warto dodać, że kwoty zasądzanych odszkodowań rosną – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Wysokie temperatury i pełne słońce to coś, co niewątpliwie cieszy tych, którzy przebywają właśnie na urlopie. Niestety na urlop nie wyjechaliśmy wszyscy, co oznacza, że część z nas musi zmagać się z upałami w dusznym biurze lub pracując na zewnątrz. Dyskomfort z tym związany jest oczywisty. Co więcej, ci, którzy przebywają na słońcu, w sposób szczególny narażeni są na przegrzanie organizmu, zasłabnięcie, udar słoneczny czy nasilenie się schorzeń. Czy za spowodowany upałami wypadek przy pracy odpowiada pracodawca?. Pracodawca nie dopełnił swoich powinności, nie dostarczając swoim napojów swoim pracownikom, którzy zmuszeni są pracować w upale (zgodnie z literą prawa jest to powyżej 25 stopni przy pracy na otwartej przestrzeni i 28 stopni w pomieszczeniu zamkniętym). Jeden z odwodnionych pracowników doznał zaburzeń rytmu serca i omdlenia – bez opieki lekarza jego życie jest zagrożone.Aby nie pokrywać ewentualnego odszkodowania z firmowej kasy, przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia OC pracodawcy.Dzięki polisie ubezpieczyciel przejmuje od przedsiębiorcy odpowiedzialność za naprawę powstałej szkody – utratę zdrowia pracownika lub zniszczenie jego mienia wskutek wypadku przy pracy. Posiadanie OC pracodawcy wydaje się wyjątkowo istotne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.Pod pojęciem wypadku przy pracy należy rozumieć każde zdarzenie związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych, które spowodowało uraz lub śmierć i miało miejsce w czasie pracy. Także w trakcie nadgodzin, w drodze do i z biura, podczas wyjazdów szkoleniowych czy na imprezach firmowych. Kupując ubezpieczenie na wypadek takich sytuacji przedsiębiorca powinien przede wszystkim oszacować sumę gwarancyjną, którą chce zapisać w polisie. To górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę. Od wysokości sumy zależy w pierwszej kolejności składka za ochronę.