Zwrot kosztów za niewykorzystany bilet lotniczy. Kiedy?

Długo oczekiwane wakacje stały się faktem. Niestety nie zawsze wszystko przebiega po naszej myśli. Choroba, pilne obowiązki zawodowe czy zdarzenie losowe mogą skutecznie zniweczyć nasze plany na urlop. Konieczność przełożenia wypoczynku na inny termin to jedna kwestia. O wiele bardziej kłopotliwą sprawą może okazać się ewentualna batalia o zwrot kosztów za niewykorzystany bilet lotniczy, bo warto pamiętać, że wprawdzie odwołanie podróży samolotem najczęściej oznacza stratę finansową, ale w pewnych sytuacjach pasażer może ubiegać się o zwrot całości lub części swoich środków.

Zwrot kosztów za niewykorzystany bilet?

– Przewoźnicy niskokosztowi w swoich regulaminach nie przewidują zwrotu kosztów zakupionego biletu, gdy podróżny nie może go wykorzystać. Firmy zabezpieczają się w ten sposób przed nadużyciami. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zmarł ktoś z naszych bliskich. Wtedy, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji, linia lotnicza w całości odstąpi od opłaconej kwoty za niewykorzystany bilet lotniczy. Jednak jeżeli to my zachorujemy i nie stawimy się do odprawy, to wówczas odzyskanie pieniędzy może być niemożliwe. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek traktowany jest indywidualnie i zdarzają się okoliczności, w których zwroty są uznawane – podkreśla Rafał Nawrocki.

Rezygnacja z lotu – możliwości

– Kiedy już przytrafi nam się sytuacja, w której niemożliwe jest stawienie się na lot, nie mamy obowiązku informować o tym przewoźnika, ale niezwłoczne zgłoszenie działa na korzyść pasażera. Posiadając np. zaświadczenie lekarskie poświadczające niespodziewane problemy zdrowotne, warto skontaktować się z linią lotniczą, co pozwoli na wyszukanie możliwych rozwiązań i ewentualny zwrot naszych kosztów pozabiletowych – radzi Rafał Nawrocki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Paszport Uzyskanie zwrotu pieniędzy od linii lotniczej może być niełatwe

Na co zwracać uwagę?

Polacy w podróż coraz częściej udają się samolotem. W 2017 roku liczba pasażerów zanotowała 16-procentowy wzrost r/r. W tym roku dynamika ma przewyższyć 10 proc. Równocześnie szacunki wskazują, że średnio co 10. pasażer, który kupił bilety lotnicze, nie pojawia się na lotnisku. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego, może być to nawet kilkaset tysięcy osób miesięcznie w skali kraju. Czy muszą się one pogodzić ze stratą pieniędzy czy też istnieje możliwość odzyskania choć części kosztów?Obowiązujące regulacje w zakresie praw przysługujących konsumentom wskazują, że zakup biletów lotniczych przez internet jest szczególnym rodzajem umowy i co do zasady ma charakter bezzwrotny. Jak podkreśla Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin, linie lotnicze z tego prawa korzystają nader chętnie.Odzyskanie pełnej kwoty od regularnych linii lotniczych także może być trudne. Przewoźnicy oferują jednak różne taryfy, a wśród nich takie, które cechuje elastyczność dotycząca nieprzewidzianych sytuacji. Posiadanie rezerwacji w wyższej, tj. droższej taryfie (flex), pozwala na bezpłatną rezygnację z lotu bądź zmianę terminu. Z tego względu dobrze zapoznać się z zasadami, które obowiązują w konkretnej taryfie danej linii lotniczej. W tańszych wariantach prawdopodobne jest uznanie przez przewoźnika zwrotu jedynie części pieniędzy ujętych w cenie biletu. Potrącone mogą zostać koszty manipulacyjne lub należność za niewykorzystane miejsce. Warto jednak ubiegać się o zwrot podatków i opłat pozabiletowych (lotniskowych i paliwowych). Linie lotnicze nie muszą ich płacić w sytuacji nieobecności pasażera, co powoduje, że elastycznie podchodzą do takich roszczeń.Opłacone rezerwacje w większości przypadków można bezpłatnie anulować jedynie w ciągu 24 godzin od momentu zakupienia biletu. Wtedy klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów. Rzadko jednak zdarza się, że konieczność rezygnacji pojawia się w tak krótkim czasie, a przeważnie plany podróżnicze ulegają zmianie w ostatniej chwili.Dobrze pamiętać, że istnieje alternatywne wyjście z nieprzewidzianej sytuacji. Większość rezerwacji lotniczych można poddać modyfikacji. Za dodatkową opłatą bilet przebukujemy na inną osobę, trasę lub nawet termin. Jednak zmian należy dokonać z odpowiednim zapasem czasowym (minimum dwie godziny przed lotem), a także przed dokonaniem odprawy online. W przypadku lotów czarterowych, czyli odbywających się w ramach zorganizowanych wycieczek, warunki zmian w rezerwacjach lub zwrotu kosztów regulują poszczególne biura podróży.Podczas rozważania modyfikacji rezerwacji, konieczne jest zwrócenie uwagi na koszty. W przypadku tanich przewoźników zmiana danych podróżnego przeważnie kosztuje więcej, niż sam bilet na lot, dlatego takie rozwiązanie opłaca się rzadko. W cennikach tanich linii lotniczych ceny za wprowadzenie zmian sięgają kilkudziesięciu euro i zależą m.in. od sezonu, dlatego też rezerwacja podróży samolotem powinna odbywać się zawsze po dogłębnym namyśle. Na wypadek nieprzewidzianej sytuacji można też wykupić ubezpieczenie. Na rynku dostępnych jest wiele polis, którymi można objąć bilet lotniczy nawet do kwoty kilku tysięcy euro i dzięki którym w sytuacji awaryjnej można uzyskać pełny zwrot kosztów.