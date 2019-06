Oto przedmioty, których nie wniesiesz na pokład samolotu

Mamy wakacje. Coraz większa rzesza Polaków uda się na nie samolotem. Taka podróż przeważnie kojarzy się nam pozytywnie, ale warto również pamiętać, że towarzyszą jej pewne restrykcje. Chodzi tu o konieczność dostosowania się do przepisów celnych oraz bezpieczeństwa. Oto przedmioty, których nie należy wkładać do bagażu podręcznego i rejestrowanego.

Przedmioty zakazane ze względów bezpieczeństwa

– Ograniczenia nie dotyczą płynnego jedzenia i mleka dla dzieci, jednak podczas kontroli możemy zostać poproszeni o jego spróbowanie. Wszystkie płyny należy umieścić w przezroczystej, szczelnie zamykanej torbie o objętości do jednego litra – zaznacza Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin. Wchodząc na pokład, nie powinniśmy mieć niczego, co mogłoby zostać użyte do spowodowania ciężkich obrażeń ciała lub ogłuszenia, czyli: broni i jej części składowych, prochu strzelniczego, paralizatorów, gazu pieprzowego, kijów czy przedmiotów o ostrych krawędziach – w tym śrubokrętów, noży i nożyczek o ostrzu powyżej 6 cm. Należy uważać też na repliki lub zabawki, które imitują broń.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bagaż rejestrowany Obostrzenia w kwestii przedmiotów transportowanych drogą lotniczą dotyczą zarówno bagażu podręcznego, jak i rejestrowanego

Pamiątki z wakacji a kontrola celna

– Powinniśmy być szczególnie ostrożni, chcąc wnieść na pokład samolotu wakacyjne pamiątki. O ile przewóz rzeczy z krajów Unii Europejskiej nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom (poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi), o tyle bardziej restrykcyjne przepisy obowiązują w przypadku transportu przedmiotów pochodzących spoza UE – podkreśla Rafał Nawrocki.

Zapoznaj się z przepisami prawa przed podróżą

Wprawdzie latamy coraz więcej, ale na tle innych mieszkańców Europy Zachodniej nadal robimy to dość okazjonalnie. W 2017 roku wskaźnik mobilności dla naszego kraju (średnia liczba przelotów przypadających na 1 mieszkańca) tylko nieznacznie przekroczył 1,0. To wynik kilkukrotnie niższy od notowanego na bardziej rozwiniętych europejskich rynkach. I to właśnie fakt, że samolotem podróżujemy stosunkowo rzadko sprawia, że łatwo zapominamy o wymaganiach, jakie stawiają naszym bagażom przewoźnicy oraz lotniska.Czego nie wniesiemy na pokład samolotu? Warto pamiętać, że obostrzenia znajdują zastosowanie zarówno w przypadku bagażu podręcznego , jak i rejestrowanego. Rozporządzenie UE wskazuje, że w podręcznej torbie nie ma miejsca na płyny, żele i kremy, których pojemność przekracza 100 ml (potencjalna mieszanka w większej ilości może służyć do wytworzenia materiałów wybuchowych).W samolocie nie wolno przewozić także materiałów łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, zapalających czy toksycznych. Osoby, które rozważały przewóz amunicji, elementów instalacji paliwowej pojazdów lub żywności, którą można zakwalifikować jako łatwo psującą się i o nieprzyjemnym zapachu, będą musiały z tych planów zrezygnować.Szykując się na powrót z urlopu, warto ponownie przejrzeć zawartość walizki.Liczne ograniczenia wynikają z konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Do kraju nie możemy przywozić przedmiotów wykonanych ze skóry dzikich zwierząt, z kości hipopotama i słoniowej, a także z rogu nosorożca. Nie pakujmy do walizki preparatów leczniczych, które zawierają pochodne zwierząt (np. tłuszcz) ani popularnych w Tajlandii i Indonezji nalewek z kobry. Nielegalne jest również transportowanie produktów z ryb jesiotrowatych, w tym kawioru. Podobnie w przypadku roślin oraz ich bulw zaliczanych do gatunków zagrożonych.Kupując pamiątki na straganach, powstrzymajmy się przed zakupem muszli i koralowców. Uważajmy na dzieła sztuki, antyki i pamiątki z zabytkowych miejsc. Bez certyfikatu potwierdzającego prawo wywozu za granicę nie będziemy mogli przywieźć ich na teren UE. Istotny jest przy tym fakt, że kryteria, zgodnie z którymi definiuje się antyk, są względne. W Turcji będą to ponad stuletnie dywany, zaś w Rosji – dzieła sztuki mające więcej niż 50 lat. W przypadku, gdy nasz nabytek został jedynie wizualnie postarzony, powinniśmy mieć do kontroli dokument potwierdzający taki zabieg.Ogólne wytyczne dotyczące transportu wynikają z przepisów krajowych i międzynarodowych, ale każde państwo ma własne przepisy celne. Poglądowe informacje podaje Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym ULC. Pamiętajmy, że przewoźnik lotniczy ma prawo wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Miejmy na względzie, że mogą one różnić się także w zależności od portu wylotu. Warto uważać na zawartość bagażu – na podstawie prawa unijnego obowiązującego w Polsce naruszenie przepisów jest przestępstwem, a brak ich znajomości nie jest usprawiedliwieniem. Za niedostosowanie się do przepisów grozi wysoka grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.