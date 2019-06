Inspekcja Handlowa zbadała produkty włókiennicze. Co 3. wzbudził zastrzeżenia

Ostatnia kontrola Inspekcji Handlowej wykazała, że wyroby włókiennicze nie zawsze są tym, czego byśmy się spodziewali. Zastrzeżenia zgłoszone przez inspektorów dotyczyły w głównej mierze oznakowania produktów oraz składu surowcowego, który często odbiegał od tego, o czym wspomniane było na metce. Złej jakości lub niewłaściwie oznakowany okazał się co trzeci skontrolowany w minionym roku produkt.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Produkty włókiennicze pod lupą IH Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do ponad 30 proc. produktów, najgorzej wypadły te zbadane w laboratorium.

Przykładowe nieprawidłowości:

sweter damski miał być w 100 proc. zrobiony z lnu, a okazało się, że jest w nim 78,7 proc. akrylu i 31,3 proc. poliestru (2017),

koszulka męska miała być w 100 proc. uszyta z bawełny, a było w niej 61,4 proc. poliestru i tylko 38,6 proc. bawełny (2018),

6 partii ręczników miało inne wymiary, niż deklarowali producenci (2018),

kilku obrusów „plamoodpornych” nie można było wyczyścić z oleju rzepakowego (2017).

Kupujesz odzież, pamiętaj:

Zapoznaj się z informacjami na etykiecie. Dowiesz się z niej, z jakich włókien składa się surowiec, z którego wykonano ubranie – ta informacja jest szczególnie ważna dla alergików. Jeśli masz wątpliwości, możesz przeprowadzić w domu próbę palenia.

Obejrzyj produkt - sprawdź, czy nie ma dziur, zaciągnięć lub zabrudzeń, czy jest estetycznie wykończony.

Przymierz rzecz, którą chcesz kupić. Nie ma jednego sposobu określania wielkości ubrań i może się okazać, że np. rozmiar „M” u jednego producenta to „S” u innego. Pamiętaj, że w sklepie stacjonarnym nie zawsze będziesz mógł zwrócić lub wymienić pełnowartościowy towar, który źle na tobie leży – zależy to od dobrej woli sprzedawcy. Inaczej jest, gdy kupujesz przez internet – wtedy masz 14 dni na odstąpienie od umowy.

Zwróć uwagę na cenę. Jeśli ta na etykiecie różni się od tej przy kasie, masz prawo kupić rzecz taniej.

Masz zastrzeżenia lub wątpliwości? Skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

Koszule i swetry z innych materiałów niż wynikało z etykiet, ręczniki, których wymiary miały mało wspólnego z podanymi na metce oraz nieodporne na plamy obrusy plamoodporne. Tak w dużym skrócie można przedstawić zarzuty inspektorów Inspekcji Handlowej względem przebadanych produktów włókienniczych. Inspekcja Handlowa zakwestionowała 31,5 proc. skontrolowanych w minionym roku partii produktów. W 2017 roku zastrzeżenia wzbudziło 31,8 proc. Łącznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat inspektorzy wzięli pod lupę przeszło 5 tys. (2 495 w 2018 r. i 2 549 w 2017 r.) partii ubrań dla niemowląt, małych dzieci i dorosłych, strojów kąpielowych, ręczników, pościeli i obrusów. W minionym roku bacznie przyjrzano się 403 przedsiębiorcom, a w rok wcześniej - 375. Kontrole przeprowadzono przede wszystkim w sklepach, ale również u producentów i importerów oraz w hurtowniach.Najbardziej niepokoją wyniki badań przeprowadzonych w Laboratorium UOKiK w Łodzi, gdzie w 2018 r. trafiło 301 partii produktów, a rok wcześniej - 337. Eksperci sprawdzali tam, czy skład surowcowy jest zgodny z informacjami na metce, czy tkaniny mają deklarowane przez producenta właściwości, a także czy zgadzają się ich wymiary. W zeszłym roku testu nie przeszło 37,2 proc. badanych produktów, a najwięcej zastrzeżeń (44,3 proc.) wzbudziła konfekcja dla dorosłych. To i tak znaczna poprawa w stosunku do 2017 r., gdy eksperci z laboratorium wykryli nieprawidłowości aż w 53,4 proc. sprawdzanych produktach.Ogółem z powodu złej jakości inspektorzy zakwestionowali w 2018 r. 5,8 proc. sprawdzonych pod tym względem partii, a rok wcześniej – 9,7 proc. W ubraniach, które nie trafiły do laboratorium, zastrzeżenia wzbudziły m.in. wystające nitki czy krzywe szwy. Kontrolerzy stwierdzili też niewłaściwe oznakowanie w ok. 28 proc. sprawdzonych pod tym względem partii. Najczęściej przyczyną były nieprawidłowe nazwy włókien na etykietach albo brak informacji o składzie surowcowym. Większość przedsiębiorców jeszcze w trakcie kontroli dobrowolnie poprawiła oznakowanie. Wyroby zakwestionowane podczas badań laboratoryjnych zostały wstrzymane od obrotu do czasu prawidłowego oznakowania lub zwrócone producentom, którzy otrzymali informację dotyczącą stwierdzonych nieprawidłowości.Kupujesz ubrania przez internet? Obejrzyj film przygotowany przez Stowarzyszenie Aquila i dowiedz się, na jakich zasadach możesz odstąpić od umowy.