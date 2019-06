Ile kosztuje bagaż rejestrowany w tanich liniach lotniczych?

Wakacje 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Całkiem spora rzesza Polaków uda się na nie samolotem, wybierając tanie linie. I to właśnie ta grupa powinna pamiętać, że budżetowi przewoźnicy najczęściej naliczają osobne opłaty za bagaż rejestrowany. Jakie są jego limity i ceny? Warto znać odpowiedź na to pytanie, aby wskazania lotniskowej wagi nie okazały się niemiłym zaskoczeniem.

Od czego zależą opłaty za bagaż rejestrowany?

– Wybierając tanie linie, należy mieć świadomość, że opłaty za bagaż rejestrowany mogą zależeć od jego wagi czy wymiarów i różnią się w zależności od trasy. Za każdy kilogram nadbagażu pobierane są dodatkowe pieniądze, co tłumaczone jest faktem, że nadmiarowa waga przekłada się na wzrost zużycia paliwa w trakcie lotu – tłumaczy Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin.

Dostępne limity i ceny za bagaż wśród tanich przewoźników



Ryanair

WizzAir

Norwegian Air Shuttle

EasyJet

Kontrola i odprawa walizki

– Bagaż rejestrowany przekazujemy przewoźnikowi podczas odprawy biletowo-bagażowej lub w specjalnym punkcie zrzutu bagażu. Pamiętajmy, by zachować otrzymane potwierdzenie nadania bagażu. Ono jest podstawą do reklamacji w przypadku, gdy z naszą walizką coś się stanie ¬– zaznacza Rafał Nawrocki.

Znajdujemy się właśnie na progu długo wyczekiwanego sezonu wakacyjnego. Wielu z nas myślami jest już w samolocie. Przed rozpoczęciem podróży warto jednak pamiętać o tak ważnej kwestii jak bagaż. Doświadczenie już niejednokrotnie pokazało, że zmieszczenie najpotrzebniejszych przedmiotów w niewielkiej walizce jest dość trudną sztuką. Niełatwe jest również dotrzymanie narzuconego przez przewoźnika limitu wagowego. Dla tych, którym się to nie udaje mamy dobrą wiadomość - najpopularniejsze w naszym kraju linie lotnicze pozwalają na dokupienie dodatkowych sztuk bagażu.Oddzielanie cen biletu i bagaży to praktyka, którą tanie linie stosują dziś wyjątkowo chętnie, oferując tym samym możliwość niskokosztowego przemieszczania się bez walizki.Ceny rezerwacji zależą też od tego, czy dokonujemy jej online (tańsze rozwiązanie) czy na lotnisku tuż przed odlotem. Każdy przewoźnik posiada też ograniczenia dotyczące liczby bagażu przypadającej na jednego pasażera. Jak to wygląda u poszczególnych linii lotniczych?Linie Ryanair umożliwiają swoim pasażerom rezerwację do trzech sztuk bagażu o wadze do 20 kg każdy. Wymiary walizki nie powinny przekraczać 81 x 119 x 119 cm. Bagaż można wykupić w chwili rezerwacji biletu lub online, nawet do dwóch godzin przed odlotem. Istnieje także możliwość nadania małego bagażu rejestrowanego do 10 kg, o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm. Przewoźnik nie przyjmuje walizek o wadze powyżej 32 kg. Zezwala jednak na wspólne korzystanie z limitów bagażowych pomiędzy pasażerami podróżującymi w ramach tej samej rezerwacji. Opłaty za odprawiany bagaż są niższe, jeśli dokonane były podczas rezerwacji internetowej. Jak podaje przewoźnik, bagaż o wadze do 20 kg to w przeliczeniu koszt w zależności od lotu od ok. 107 do 171 zł, zaś do 10 kg – od 43 do 51 zł (86 zł w punkcie odprawy). Za każdy dodatkowy kilogram zostanie naliczone 47 zł.Każdy pasażer węgierskich linii lotniczych może wziąć ze sobą maksymalnie sześć sztuk bagażu rejestrowanego, z czego trzy sztuki można zakupić za pośrednictwem telecentrum lub online (podczas rezerwacji albo na stronie podsumowania lotu – do trzech godzin przed wylotem). Pozostałe należy zakupić już na lotnisku, gdzie opłata jest znacznie wyższa. Wymiary bagażu nie powinny przekraczać 149 x 119 x 171 cm. Zakup oferowany jest w trzech wariantach wagowych: do 10, 20 lub 32 kg. Jak podaje przewoźnik, podróżnym zezwala się na odprawę online następujących wariantów: jednej sztuki bagażu 10 kg, dwóch sztuk bagażu 20 kg lub trzech sztuk bagażu 32 kg. Ceny za rezerwację online i poprzez telecentrum wynoszą: od 51 do 116 zł za 10 kg, od 86 do 214 zł za 20 kg i od 133 do 308 zł za 32 kg. Każdy kilogram nadbagażu to dodatkowe 43 zł.Jak podają norweskie linie lotnicze, bagaż rejestrowany może być wliczony w cenę biletu lub wymagać niewielkiej dopłaty w zależności od rodzaju taryfy. W najtańszych wariantach za każdy bagaż nadawany do luku należy zapłacić. W przypadku droższych taryf dopuszczalna jest jedna lub dwie sztuki bagażu o wadze do 20 kg. Przewoźnik zwraca uwagę, że całkowita waga bagażu rejestrowanego przypadająca na jedną osobę nie powinna przekraczać 64 kg, zaś pojedyncza sztuka – 32 kg. Walizka nie może również ważyć mniej niż 2 kg. Maksymalne wymiary bagażu to 250 x 79 x 112 cm, zaś obwód toreb nie może przekraczać 300 cm. Rezerwacje dokonywane przez internet i na lotnisku objęte są różnymi cenami. Online zapłacimy nawet o 50 procent mniej – za pierwszą sztukę bagażu od około 43 do 342 zł. Na taki zakup możemy zdecydować się do 6 godzin przed wylotem. Wykupując bagaż na lotnisku, poniesiemy koszt od 214 do 342 zł. Cena drugiej sztuki bagażu rejestrowanego będzie wyższa. Za ewentualny nadbagaż należy zapłacić 51 zł za kilogram.Podobnie jak w przypadku linii Ryanair, limit liczby bagażu w liniach EasyJet wynosi trzy sztuki. Przewoźnik oferuje warianty bagażowe: 15 kg (wyłącznie przy rezerwacji przez internet) oraz 23 kg. Online możliwe jest także dokupienie dodatkowych pakietów po 3 kg – łącznie do maksymalnie 32 kg. Limity wagowe przypadające na osobę można łączyć w ramach jednej rezerwacji. Jeśli chodzi o wielkość walizki, suma wszystkich wymiarów nie może przekraczać 275 cm. Przybliżone ceny online wahają się w przedziałach: od 34 do 170 zł dla bagażu rejestrowanego do 15 kg oraz od 46 do 182 zł dla 20 kg. Na lotnisku za walizkę do 23 kg zapłacimy maksymalnie 243 zł. Chcąc zarezerwować dodatkowe kilogramy, należy liczyć się z kosztem 54 zł za każde 3 kg. Opłata za ewentualny nadbagaż to 58 zł za kilogram.Przed spakowaniem walizki warto upewnić się, czy jej kółka i uchwyty mieszczą się dopuszczalnych limitach wymiarowych. Waga i wymiary zostaną skrupulatnie sprawdzone przez obsługę na lotnisku.